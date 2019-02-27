Avni Yıldırım Anthony Dirrel'den rövanş istedi
WBC Süper Orta Sıklet Dünya Şampiyonluk Unvan maçında ABD'li boksör Anthony Dirrel ile karşılaşan ve haksızlığa uğradığını söyleyen Türk boksör Avni Yıldırım, Dünya Boks Konseyi'ne (WBC) resmi başvurusunu yaparak maçın rövanşını istedi.
Avni Yıldırım ile Anthony Dirrel arasında yapılan WBC Süper Orta Sıklet Dünya Şampiyonluk Unvan maçının yankıları devam ediyor. Dirrel'in kaşının açılması sonucu 10. raund sonrası puanlama sistemiyle mücadeleyi 96-94 ABD'li boksörün kazanmıştı. Büyük bir haksızlığa uğradığını ve kurallar gereği raunt ortasında kaş açılmasından dolayı karşılaşmanın bitirilemeyeceğini belirten Avni Yıldırım ve organizatörü Ahmet Öner, Mekisa'da bulunan WBC'nin merkezinin resmi başvuru yaparak rövanş isteği yazılı olarak iletti. Acilen toplantı kararı alan Dünya Boks Konseyi, yapılan başvuru sonrası bir toplantı yaptı.
Yapılan toplantının ardından WBC kurulları ve yönetmelikleri Yıldırım'ın itirazı inceleyeceklerini ve sürecin resmi protokol çerçevesinde devam edeceğini açıkladı.
Yıldırım: "Sonucu değiştirmek istemiyorum, rövanş istiyorum"
WBC Federasyonu'ndan acil rövanş isteğinde bulunan Yıldırım, başvurusunda, "Eğitim kampıma aylar öncesinden beri başladım ve yeşil altın kemeri ABD'de kazanmak için çok fedakarlık yaptım. En iyi yaşam mücadelemle savaştım, her zaman ileri gidiyorum, kalbimle, onurumla ve gururumla savaşıyorum. WBC'ye ve hakemlere saygı duyuyorum ancak maçım kaza sonucu kafa vuruşlarının gerçekleştiği rauntta değil kazanmaya başladıktan sonra mücadele bitirildi, bu sebeple çok üzgünüm. Ben çok güçlü geliyordum ve resmi puanlamada 8 ve 9. rauntları kazandım ve sonra birden 10. raundun ortasında maç durduruldu. 10 rauntta dövüş henüz bitmemişti, 10. raunt bitmeden ve 2 hakemin o raunt için Dirrell'e verdikleri puanlar sebebiyle kaybettim. Her şeye rağmen sonucu kabul ediyorum. Maçın sonucunu değiştirmek istemiyorum ama WBC'nin doğrudan rövanşı desteklemesini rica ediyorum. Dirrell'e saygı duyuyorum ancak bu kadar tartışmaların içinde bir kararla kazanan Dirrell'in de tekrar savaşmak için rövanşı kabul edeceğini umuyorum" ifadelerine yer verdi.
- 27.02.2019
- Güncelleme: 27.02.2019 14:29
- Galatasaray'ın 11'i belli oldu! Fatih Terim'den büyük sürpriz
- Galatasaray'ın güzel voleybolcusu Sinem Yıldız'ın paylaşımları olay oldu
- UEFA kulüpler sıralamasını açıkladı! Fenerbahçe'den Galatasaray'a tarihi fark
- Japonlar şaştı kaldı! Fenerbahçe...
- Oğuzhan Özyakup gönlünü Hollandalı DJ Manon Jazmin’e kaptırdı
-
Ünal Karaman: Böyle penaltı olmaz
Toplam 4
Yorum
KONYA lı Keşke KONYA SPOR maçında da trabzon spor kazanmış olduğu pozisyonda da gerçeği soyleseydin de bizde seni bir KONYA lı olarak destekleseydik.
-
Ve transfer patladı! Yusuf Yazıcı'nın yeni takımı...
Toplam 2
Yorum
ged 61 yusuf yazıcı ve abdulkadir ömür yurt dışına gideceklerse sıra takımlarına değil şampiyonluğa oynayan büyük takımlara gitmeliler...
-
Volkan Demirel: "Lefter'in kemiklerini sızlatmayın!"
Toplam 4
Yorum
ASLAN KRAL BURAK KRAL NE YAPTI SANA VOLKAN. TOP AYRI SEN AYRI KÖŞELERDEYDİNİZ. O BİR ASLAN KRAL
Avni Yıldırım Anthony Dirrel'den rövanş istedi haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.