Avni Yıldırım -  Anthony Dirrel maçının kazananı belli oldu
24 Şubat 2019, Pazar
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ringde kazandı masada kaybetti

Avni Yıldırım ringde kazandı masada kaybetti

Hakem skandalının damga vurduğu şampiyonluk maçında Türk boksör , 'e 10. raund sonunda puanlama sistemiyle 96-94 mağlup oldu.

Türk boksör , () şampiyonluk maçında 'li Anthony Dirrell ile karşılaştı. Büyük bir heyecana sahne olan mücadelenin 10. raundu oynanırken 'in kaşındaki açılma Avni Yıldırım'ın darbeleriyle kanamaya başladı. Sağlık ekipleri oyuna müdahale ederek Amerikalı boksörün oyuna devam edemeyeceğine hükmetti. Ancak kaş açılmasını Türk boksör Avni Yıldırım'ın darbeleriyle değil, kazayla gerçekleştiği belirtildi. Skandal karara imza atan hakem heyeti 10. raund sonrası puanlama sistemiyle 96-94 Anthony Dirrel'i kazanan taraf olarak ilan etti.

  1. 24.02.2019
  2. Güncelleme: 24.02.2019 09:38
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