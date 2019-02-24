Avni Yıldırım ringde kazandı masada kaybetti
Hakem skandalının damga vurduğu WBC süper orta sıklet dünya şampiyonluk maçında Türk boksör Avni Yıldırım, Amerikalı boksör Anthony Dirrel'e 10. raund sonunda puanlama sistemiyle 96-94 mağlup oldu.
Türk boksör Avni Yıldırım, Dünya Boks Konseyi (WBC) süper orta sıklet dünya şampiyonluk maçında ABD'li Anthony Dirrell ile karşılaştı. Büyük bir heyecana sahne olan mücadelenin 10. raundu oynanırken Anthony Dirrel'in kaşındaki açılma Avni Yıldırım'ın darbeleriyle kanamaya başladı. Sağlık ekipleri oyuna müdahale ederek Amerikalı boksörün oyuna devam edemeyeceğine hükmetti. Ancak kaş açılmasını Türk boksör Avni Yıldırım'ın darbeleriyle değil, kazayla gerçekleştiği belirtildi. Skandal karara imza atan hakem heyeti 10. raund sonrası puanlama sistemiyle 96-94 Anthony Dirrel'i kazanan taraf olarak ilan etti.
- 24.02.2019
- Güncelleme: 24.02.2019 09:38
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Younes Belhanda: Hakem hataları maçı etkiledi
Toplam 3
Yorum
gsgs pozisyon bulmakta zorlanırken acil gol lazımken turu kaybetme riski varken bencilce diagne ye top atmayan onyekuruyu kadro da görmek istmyrz
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Younes Belhanda: Hakem hataları maçı etkiledi
Toplam 3
Yorum
gsgsgs onyekuru nun piyasısını artırmak için bencilce oyunundan bıktık.yeter artık.takıma katkısı olmadıktan sonra hızlı olsa ne yazar.
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Younes Belhanda: Hakem hataları maçı etkiledi
Toplam 3
Yorum
bencil onyekuru defol onyekuru resmen bariz kesin diagne ye topu atmadı.onyekuru kadrodışı bırakılmalı.emre akbaba monte edilmeli.zerre kadar takımı düşünmüyor
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