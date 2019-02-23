Eyüp Gözgeç EUBC Asbaşkanı oldu
Türkiye Boks Federasyonu Başkanı Eyüp Özgeç, Avrupa Boks Birliği (EUBC) Asbaşkanı oldu.
Türkiye Boks Federasyonu Başkanlığı görevini sürdüren aynı zamanda 27 Şubat'ta yapılacak yeni seçimlerde de yeniden başkanlığa aday olduğunu açıklayan Eyüp Özgeç, Avrupa Boks Birliği'nde asbaşkanlık görevine getirildi. Uluslararası Boks Birliği (AIBA) ve Avrupa Boks Birliği (EUBC) Yönetim Kurulu Üyesi Eyüp Gözgeç, EUBC'nin genel kurulunda asbaşkan seçildi. Rusya'nın başkenti Moskova'da yapılan genel kurulda asbaşkan seçilen Gözgeç, 2023 yılına kadar bu görevi sürdürecek.
- 23.02.2019
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Younes Belhanda: Hakem hataları maçı etkiledi
Toplam 3
Yorum
gsgs pozisyon bulmakta zorlanırken acil gol lazımken turu kaybetme riski varken bencilce diagne ye top atmayan onyekuruyu kadro da görmek istmyrz
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Younes Belhanda: Hakem hataları maçı etkiledi
Toplam 3
Yorum
gsgsgs onyekuru nun piyasısını artırmak için bencilce oyunundan bıktık.yeter artık.takıma katkısı olmadıktan sonra hızlı olsa ne yazar.
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Younes Belhanda: Hakem hataları maçı etkiledi
Toplam 3
Yorum
bencil onyekuru defol onyekuru resmen bariz kesin diagne ye topu atmadı.onyekuru kadrodışı bırakılmalı.emre akbaba monte edilmeli.zerre kadar takımı düşünmüyor
Eyüp Gözgeç EUBC Asbaşkanı oldu haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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