Eyüp Gözgeç EUBC Asbaşkanı oldu
23 Şubat 2019, Cumartesi
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Asbaşkanı oldu

Eyüp Gözgeç EUBC Asbaşkanı oldu

Başkanı , Avrupa Boks Birliği () Asbaşkanı oldu.

Başkanlığı görevini sürdüren aynı zamanda 27 Şubat'ta yapılacak yeni seçimlerde de yeniden başkanlığa aday olduğunu açıklayan , Avrupa Boks Birliği'nde asbaşkanlık görevine getirildi. Uluslararası Boks Birliği (AIBA) ve Avrupa Boks Birliği () Yönetim Kurulu Üyesi , EUBC'nin genel kurulunda asbaşkan seçildi. Rusya'nın başkenti 'da yapılan genel kurulda asbaşkan seçilen Gözgeç, 2023 yılına kadar bu görevi sürdürecek.

  1. 23.02.2019
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