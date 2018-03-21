Şampiyon boksçu hedef büyüttü – Fotomaç – 21 Mart 2018
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    21 Mart 2018, Çarşamba
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    Şampiyon boksçu hedef büyüttü

    Şampiyon boksçu hedef büyüttü

    Arkadaşının tavsiyesiyle başladığı boksta kısa sürede şampiyonluğu yaşayan milli sporcu Öznur Özsoy, Avrupa ve dünya şampiyonu olmak istediğini söyledi.

    Ereğli Merkez Anadolu Lisesi 11. sınıf öğrencisi Öznur, iki buçuk yıl önce başladığı boks hayatını, 'un bünyesindeki boks takımında sürdürüyor.

    Boks Federasyonu tarafından Nevşehir'de düzenlenen Yıldız Kızlar, ve Büyükler Şampiyonası'nda, kategorisi 48 kiloda altın madalyaya uzanan Öznur, çalışma disiplini ve yoğun idman temposuyla Avrupa ve dünya turnuvalarında Türk bayrağını göndere çektirmek için ter döküyor.

    "ZAYIFLIKLA, BOYLA, KİLO İLE ALAKASI YOK"
    Azmi ve başarıları sayesinde kısa sürede Genç Kadınlar Boks Milli Takım kampına dahil edilen 16 yaşındaki Öznur, AA muhabirine yaptığı açıklamada, "Geçen sene 'da ikinci oldum. Nevşehir'de düzenlenen genç kadınlar kategorisinde 48 kiloda Türkiye şampiyonu oldum." diye konuştu.

    Öznur, 5-10 Mart'ta Ukrayna'da yapılan Uluslararası Genç Kadınlar Karpatyan Boks Turnuvası'nda ilk kez milli forma heyecanını yaşadığını anlatarak, şunları söyledi:

    "Milli takım kampına katıldık. İlk hedefim, Türkiye şampiyonu olup milli takım formasını giymekti. Bunu başardım. İnşallah önce Avrupa daha sonra dünya şampiyonu olarak bayrağımızı gururla dalgalandırmak istiyorum."

    Yakınları ve arkadaşlarının kendisi ile gurur duyduğunu, birçok kişinin, "Çok zayıfsın, nasıl başarıyorsun?" diye sorular sorduğunu anlatan Öznur, "Zayıflıkla, boyla, kilo ile alakası yok. İstedikten, çabaladıktan sonra her şey olabiliyor. Kadınlar da başarabiliyor. Bu işe başladığımdan beri yanımda olan antrenörüm, ailem, arkadaşlarıma çok teşekkür ediyorum." değerlendirmesinde bulundu.

    Eğitimini de başarı ile sürdürdüğünü vurgulayan Öznur, kadınlara boksu tavsiye ettiğini sözlerine ekledi.

    "MİLLİ FORMAYI GİYDİĞİ ZAMAN ÇIKARMAYACAKTIR"
    Antrenörü Cemal Güven de kısa süre önce boksa başlayan Öznur'un, azmi ile önemli başarılara imza attığını belirtti.

    "Daha önce de 'Milli formayı giydiği zaman çıkarmayacaktır' söylemiştim." diyen Güven, "Türkiye şampiyonu oldu, milli formayı giydi, şimdi Avrupa Şampiyonası'na gidecek. Buradan madalya ile döneceğine kesinlikle inanıyorum. Peşinden de dünya şampiyonası geliyor. Bu performansını ve çalışmalarını devam ettirdiği sürece başarı olacaktır." ifadelerini kullandı.

    1. 21 Mart 2018, Çarşamba
    2. Güncelleme: 11:16
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