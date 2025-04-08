Krıtık galibiyetin ardından 33 puana yükselen Bodrum FK tekrar düşme hattından çıktı. Diğer önemli rakibi Sivasspor'un da berabere kaldığı haftayı avantajlı bitiren yeşil-beyazlılar 30'uncu hafta sonunda 14'üncü sıraya yükseldi. Bodrum FK, 31 puanı bulunan Alanyaspor ve Sivas-spor'a 2 puan fark atarken, 33 puanlı Kayserispor'un da averajla önüne geçmiş oldu. Bodrum Futbol Kulübü, Portekizli teknik patronu Jose Morais döneminde çıktığı 8 maçta 17 puan topladı. Portekızlı çalıştırıcı Alanyaspor galibiyetinin çok kritik olduğunu söyledi. Oyuncularının çok iyi bir performans ortaya koyduğunu dile getiren Morais, "Duygusal yoğunluğun yüksek olduğu bir maçtı. Kazandığımız için çok mutluyuz ama henüz işimiz bitmedi" diye konuştu. Takım kaptanı Ali Aytemur da kariyerinde bir ilki yaşadı. 29 yaşındaki stoper Süper Lig'deki ilk gol sevincini yaşadı. Deneyimli futbolcu bu sezon Bodrum FK'da 25 maça çıkıp istikrarlı bir görüntü ortaya koydu.