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Haberler Bodrum FK Daha iyi olacağız

Daha iyi olacağız

Şu ana kadar İsviçre'nin Zürih takımından kanat oyuncusu Jonathon Okita ile Trabzonspor'dan Kuzey Makedonyalı orta saha Enis Bardhi'yi kadrosuna dahil eden Bodrum FK'da transfer çalışmaları devam ediyor. Listelerinde olan futbolcularla ilgili harekette olduklarını anlatan Volkan Demirel, "Ara dönemde transfer yapmak kolay değil. Önümde 3 dosya var. Gereken çalışmaları yapıyoruz. Kadromuzu güçlendirmeliyiz. Yeni transferlerle birlikte daha iyi bir takım olacağız" yorumunu yaptı.

Bodrum FK Haberleri Giriş Tarihi: 28 Ocak 2025 Salı 06:50
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Daha iyi olacağız
Şu ana kadar İsviçre'nin Zürih takımından kanat oyuncusu Jonathon Okita ile Trabzonspor'dan Kuzey Makedonyalı orta saha Enis Bardhi'yi kadrosuna dahil eden Bodrum FK'da transfer çalışmaları devam ediyor. Listelerinde olan futbolcularla ilgili harekette olduklarını anlatan Volkan Demirel, "Ara dönemde transfer yapmak kolay değil. Önümde 3 dosya var. Gereken çalışmaları yapıyoruz. Kadromuzu güçlendirmeliyiz. Yeni transferlerle birlikte daha iyi bir takım olacağız" yorumunu yaptı.
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