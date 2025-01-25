  1. FOTOMAÇ TV
    1. Beşiktaş
    2. Fenerbahçe
    3. Galatasaray
    4. Trabzonspor
    5. Futbol
    6. Basketbol
    7. Ziraat Türkiye Kupası
    8. DİZİ
    9. Diğer Sporlar
  2. TV YAYINLARI
    1. A Haber
    2. A Spor
    3. A News
    4. ATV
    5. A2TV
    6. Apara
  3. RADYO YAYINLARI
    1. A Haber Radyo
    2. A Spor Radyo
    3. A News Radio
    4. Radyo Turkuvaz
    5. Turkuvaz Romantik
    6. Turkuvaz Efsane
    7. Vav Radyo
    8. Radyo Soft
    9. Radyo Energy
    10. Turkuvaz Anadolu
  1. GALERİ
  2. Son Eklenenler
  3. Beşiktaş
  4. Fenerbahçe
  5. Galatasaray
  6. Trabzonspor
  7. Futbol
  8. Basketbol
  9. Genel
Haberler Bodrum FK Bardhi Bodrum'da

Bardhi Bodrum'da

Bodrum, Trabzonspor’dan ayrılan 29 yaşındaki Makedon orta saha Bardhi’yi sezon sonuna kadar kadrosuna kattı

Bodrum FK Haberleri Giriş Tarihi: 25 Ocak 2025 Cumartesi 06:50
Son dakika spor haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
Bardhi Bodrum'da

Ara transfer döneminde kadrosunu güçlendirmeye devam eden, Trendyol Süper Lig'de düşme hattındaki Bodrum FK, Okita transferinin ardından Enis Bardhi'yi de renklerine bağladı. 2022 yılında transfer olduğu Trabzonspor ile geçtiğimiz günlerde yollarını ayıran Bardhi, bordo-mavili formayla 73'ü Süper Lig olmak üzere 97 maçta 14 gol, 7 asist yaptı. 29 yaşındaki 10 numara, 10 numaralı formayı giyecek. Tecrübeli yıldızın transferi, yapay zekayla yapılan görüntülerinin de bulunduğu, Makedon orta sahanın gollerinin yer aldığı videoyla duyuruldu.

G.Saray Skriniar'ın rövanşını alıyor!
F.Bahçe'de flaş ayrılık! Lyon maçı sonrası bileti kesildi
DİĞER
LA LİGA: Valladolid - Real Madrid maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? Arda Güler oynayacak mı?
Konya Selçuklu'da bir bina çöktü: 3 kişi kurtarıldı, 2 kişi enkazda
Cimbom'dan yeni Çilek transferi!
F.Bahçe'den Maximin yerine flaş isim!
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Bugün hangi maçlar var? 25 Ocak Cumartesi Bugün hangi maçlar var? 25 Ocak Cumartesi 07:10
F.Bahçe ayrılığı resmen açıkladı! F.Bahçe ayrılığı resmen açıkladı! 00:20
G.Saray'da Sara müjdesi! G.Saray'da Sara müjdesi! 00:20
F.Bahçe zirveye göz kırptı! F.Bahçe zirveye göz kırptı! 00:20
İsmail Kartal'ın yeni takımı belli oldu! İsmail Kartal'ın yeni takımı belli oldu! 00:20
Carlos F.Bahçe ile ilk antrenmanında! Carlos F.Bahçe ile ilk antrenmanında! 00:20
Daha Eski
Talisca Al-Nassr'a veda etti! Talisca Al-Nassr'a veda etti! 00:19
Barış Alper'in transferini açıkladılar! Barış Alper'in transferini açıkladılar! 00:19
Buruk'tan sürpriz orta saha kararı! İşte G.Saray'ın 11'i Buruk'tan sürpriz orta saha kararı! İşte G.Saray'ın 11'i 00:19
F.Bahçe'den Fransız yıldıza kanca! F.Bahçe'den Fransız yıldıza kanca! 00:19
F.Bahçe'nin yıldızına Bayern Münih kancası! F.Bahçe'nin yıldızına Bayern Münih kancası! 00:19
Beşiktaş ve F.Bahçe play-off turunda G.Saray ile eşleşebilir! Beşiktaş ve F.Bahçe play-off turunda G.Saray ile eşleşebilir! 00:19