Bardhi Bodrum'da

Ara transfer döneminde kadrosunu güçlendirmeye devam eden, Trendyol Süper Lig'de düşme hattındaki Bodrum FK, Okita transferinin ardından Enis Bardhi'yi de renklerine bağladı. 2022 yılında transfer olduğu Trabzonspor ile geçtiğimiz günlerde yollarını ayıran Bardhi, bordo-mavili formayla 73'ü Süper Lig olmak üzere 97 maçta 14 gol, 7 asist yaptı. 29 yaşındaki 10 numara, 10 numaralı formayı giyecek. Tecrübeli yıldızın transferi, yapay zekayla yapılan görüntülerinin de bulunduğu, Makedon orta sahanın gollerinin yer aldığı videoyla duyuruldu.