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Haberler Bodrum FK Sipay Bodrum FK Teknik Direktörü Volkan Demirel: 4-5 transfer yapmamız lazım

Sipay Bodrum FK Teknik Direktörü Volkan Demirel: 4-5 transfer yapmamız lazım

Trendyol Süper Lig'in 20. haftasında Sipay Bodrum FK, deplasmanda karşı karşıya geldiği Gaziantep FK ile 0-0 berabere kaldı. Karşılaşmanın ardından konuk ekipte Teknik Direktör Volkan Demirel, dikkat çeken açıklamalara yer verdi. İşte o sözler...

Bodrum FK Haberleri Giriş Tarihi: 18 Ocak 2025 Cumartesi 19:30
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Sipay Bodrum FK Teknik Direktörü Volkan Demirel: 4-5 transfer yapmamız lazım

Trendyol Süper Lig'in 20. haftasında Bodrum Futbol Kulübü, deplasmanda karşılaştığı Gaziantep Futbol Kulübü ile 0-0 berabere kaldı. Maçın ardından düzenlenen basın toplantısında konuşan Volkan Demirel, "Oyunla alakalı fazla şey söylemek istemiyorum. Hep zorluk çektiğimiz, üretmeye, yerleşmeye çalıştığımız ataklarda, yeşertmeye çalıştığımız ataklarda tercihsel seçeneklerde istediklerimizi yapamadık. Bunlar bizim skor yapmamızı engelliyor. Bugün evet savunma olarak belki iyi bir iyi uyum göstergesi oldu, gol yemedik deplasmanda. Antep deplasmanda 1 puan almak önemli bir durum ama benim skor yapmaya ihtiyacım var. Bu geçmiş maçlarda da karşımıza çıktı. O maçlarda da karşımıza çıktı. Bu transfer döneminde takviye yapacağımız oyuncularla kaliteyi biraz daha yukarı çekeceğimizi umuyorum. Oyunumuzda eksiğimiz yok mu? Elbetteki var. Ama oyunu bir yere kadar çekmeye çalışıyoruz defans anlamında ama hücum anlamında biraz daha beceri ve yetenek istiyor. Ne yazık ki. Bizim oyunumuzda defansa çekilmek yok. Tam tersine elimizdeki bütün ön elemanları ve oyuncuları sokmaya çalıştık. Yani bizim kafamızda böyle bir şey yok. Bizim kafamızda tamamen kazanmak vardı. Ama oyuncuların maçı kaybetmeme psikolojisi ister istemez takımı biraz geriye doğru itiyor. Ama biz yapabildiğimiz tüm hücum hamlelerini yaptık" ifadelerini kullandı" ifadelerini kullandı.

"Alt sıralardan kurtulmak için en az 4-5 transfer lazım"

Transfer çalışmaları ile ilgili soruya da cevap veren Demirel, "4-5 transfer yapmamız lazım, bu bir gerçek. Yeni transferlerden birini kullandık ama o da fiziksel olarak henüz hazır değil. Daha ilk maçı 60-65 dakika oynatmayı düşünüyordum ama 80-85 dakika oynadı. Birkaç daha bireysel yetenekli, daha çok lige müsait oyuncuları bulabilirsek bence daha iyi puanlar toplayacağımızı düşünüyorum" diye cevap verdi.

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