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Haberler Bodrum FK Volkan Demirel: Maç için söyleyecek bir şeyim yok!

Volkan Demirel: Maç için söyleyecek bir şeyim yok!

Trendyol Süper Lig'in 22. haftasında Sipay Bodrum FK deplasmanda Tümosan Konyaspor'a 3-1'lik skorla mağlup oldu. Bu karşılaşma sonrası konuk ekipte Teknik Direktör Volkan Demirel açıklamalarda bulundu. İşte o sözler...

Bodrum FK Haberleri Giriş Tarihi: 31 Ocak 2025 Cuma 23:26
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Volkan Demirel: Maç için söyleyecek bir şeyim yok!

Süper Lig'in 22'nci haftasında Konyaspor, sahasında Bodrum FK'yı 3-1 mağlup etti. Maçın ardından düzenlenen basın toplantısında Volkan Demirel açıklamalarda bulundu.

Bodrum FK Teknik Direktörü Volkan Demirel, Konyaspor'u tebrik ederek, ''Aslında fazla söylenecek bir şey yok. Konyaspor'u tebrik ediyorum. Bizim lige tutunabilme maçımızdı ama bu şekilde mücadele etmek, yenilmek üzücü. Bu şekilde mücadele etmek beni gerçekten kendi adıma çok üzdü. Maç için söyleyecek bir şeyim yok. Konyaspor'u tebrik ediyorum" dedi.

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