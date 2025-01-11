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Haberler Bodrum FK Sipay Bodrum FK Teknik Direktörü Volkan Demirel'den hakem isyanı! "İlk defa gördüm"

Sipay Bodrum FK Teknik Direktörü Volkan Demirel'den hakem isyanı! "İlk defa gördüm"

Trendyol Süper Lig'in 19. haftasında Sipay Bodrum FK konuk olduğu Beşiktaş'a 2-1 mağlup oldu. Ege ekibinin teknik direktörü Volkan Demirel maç sonu hakem Mehmet Türkmen'in verdiği karara tepki gösterdi. İşte detaylar...

Bodrum FK Haberleri Giriş Tarihi: 11 Ocak 2025 Cumartesi 21:41 Güncelleme Tarihi: 11 Ocak 2025 Cumartesi 21:46
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Sipay Bodrum FK Teknik Direktörü Volkan Demirel'den hakem isyanı! "İlk defa gördüm"

Trendyol Süper Lig'in 19. haftasında Sipay Bodrum FK deplasmanda Beşiktaş'a 2-1 mağlup oldu.

Ege ekibinin teknik direktörü Volkan Demirel maç sonu hakem kararlarına tepki gösterdi.

İŞTE O SÖZLER;

Volkan Demirel: Akan oyunun durdurulup, daha sonra VAR'a gidilip de penaltı verilmediğini ilk kez görüyorum. Söylenecek bir şey yok. Çocuklar iyi mücadele etti. 42 kez ceza sahasında buluşmuşuz, Trabzon maçı da aynıydı. Pozisyonları buluyoruz ama bu iş biraz daha yetenek, kalite isteyen bir iş.

"İLK DEFA GÖRDÜM"

"Hakeme bir parantez açmak istiyorum. Bugün 2-3 tane Seferi'ye, Taylan'a... Akan oyunun durdurulup penaltı verilmediğini ilk kez görüyoruz. Sadece saha içi değil, saha dışı organizasyonlarına da ihtiyacımız var! Bunu ne anlamda dediğimi bazıları anlar. İçeride de dışarıda da mücaleye devam edeceğiz."

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