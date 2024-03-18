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Olimpiyat şampiyonu Laura Kenny bisiklet kariyerini sonlandırdı

Son dakika spor haberleri... Pist bisikletinde 5 olimpiyat altını bulunan, Büyük Britanya'nın en başarılı olimpik kadın sporcusu Laura Kenny, kariyerine son verdi.

Bisiklet Haberleri Giriş Tarihi: 18 Mart 2024 Pazartesi 14:57
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Olimpiyat şampiyonu Laura Kenny bisiklet kariyerini sonlandırdı

Büyük Britanya'nın en başarılı olimpik kadın sporcusu Laura Kenny, bisiklet kariyerine son verdi.

BBC'ye açıklamada bulunan 31 yaşındaki Kenny, "Her zaman derinlerde bir yerde, doğru anın ne zaman olacağını biliyordum. Artık bisikletimi asmanın zamanı geldi. Bir süredir aklımdaydı. Çocuklarınızı ve ailenizi evde bırakmanın fedakarlıkları gerçekten çok büyük. Bu, verilmesi gereken büyük bir karar." ifadelerini kullandı.

Pist bisikletinde 5 olimpiyat altını, 7 dünya ve 14 Avrupa şampiyonluğu elde eden Kenny'nin 26 Temmuz-11 Ağustos'ta düzenlenecek Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'na katılması bekleniyordu.

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