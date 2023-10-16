Lutsenko şov

Cumhurbaşkanlığı himayelerinde, Spor Bakanlığının destekleriyle Türkiye Bisiklet Federasyonu tarafından düzenlenen Tour of Türkiye'nin 8. ve son gününde 130,5 kilometrelik İstanbul-Sultanahmet etabı yapıldı. Fethiye-Fethiye (Babadağ) etabını alarak avantaj yakalayan Lutsenko, TUR sonuna kadar üstünlüğünü korudu.

TURKUAZ MAYO

Genel klasman liderine verilen turkuaz mayo, 30 saat 6 dakika 58 saniyelik derecesiyle Kazak bisikletçi Alexey Lutsenko'nun oldu. Bu sporcunun ardından genel klasmanda ikinci sırayı Lutsenko'nun 26 saniye gerisindeki Almanya temsilcisi Bora-Hansgrohe'den Ben Zwiehoff, üçüncü sırayı ise 51 saniye gerisindeki Astana'dan Harold Tejada aldı.