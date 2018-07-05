Cumhurbaşkanlığı Turu ilk kez Konya'dan start alacak
Geçen yıl ilk kez Dünya Turu takvimine giren Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu'nun, 2018'deki etapları belli oldu
Türkiye Bisiklet Federasyonu Başkanı Erol Küçükbakırcı, AA muhabirine yaptığı açıklamada, 9-14 Ekim tarihlerinde 54'üncüsü düzenlenecek turun güzergahında değişikliğe gidildiğini söyledi.
Küçükbakırcı, Dünya Turu seviyesindeki yarışın startının ilk kez Konya'dan verileceğini açıkladı.
Konya'nın bisiklet sporundaki önemine işaret eden Küçükbakırcı, "Konya'nın bisiklet sporuna hizmetleri saymakla bitmez. Türk Milli Takımı'na en çok bisikletçi yetiştiren şehir. 485 kilometre bisiklet yoluna sahip. Konya, dünya'da New York'tan sonra en fazla bisiklet yoluna sahip şehir. Aynı zamanda dünyanın en iyi veledromunun yapılacağı şehir. Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu ilk kez Konya'dan start alacak." ifadelerini kullandı.
Küçükbakırcı, etaplarda yapılan ikinci önemli değişikliğin de turun Bursa'dan geçmesi olduğunu belirtti.
Turda dünyanın en seçkin bisikletçilerinin yer aldığına dikkati çeken Küçükbakırcı, "Türkiye tura yine milli takım adı altında katılacak." dedi.
Küçükbakırcı, 6 etaptan oluşan 54. Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu'nun organizasyonu için 20 Temmuz Cuma günü ihaleye çıkılacağını kaydetti.
Türkiye'nin tanıtımına önemli katkı sunan turun organize ve koordine edilmesi işinin açık usulle ihale edileceğini dile getiren Küçükbakırcı, "Söz konusu ihale akreditasyon, televizyon çekimi, prodüksiyon, konaklama, araç kiralama, ulaşım, medya gibi organizasyona ilişkin mal ve hizmet alımlarını içeriyor." diye konuştu.
TUR 2018'in güzergahı
54. Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu'nun (TUR 2018) etapları şöyle:
1. etap: Konya-Konya
2. etap: Antalya-Fethiye
3. etap: Fethiye-Marmaris
4. etap: Marmaris-Selçuk (Meryem Ana)
5. etap: Selçuk-Manisa
6. etap: Bursa-İstanbul
- 5.7.2018 13:54
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şimal yıldızı 1,5 EURO MUSTAFA YUMLU ...okey
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