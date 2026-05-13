Batman’da şölen

Batman Petrolspor'un Trendyol 1. Lig'e yükselmesinin ardından düzenlenen şampiyonluk kutlamaları, Batman'ın son yıllarda ev sahipliği yaptığı en büyük organizasyonlardan biri oldu. Çevre illerden de yoğun katılımın olduğu gecede on binlerce taraftar, Murat Boz, Cengiz İmren ve Block3 konserleriyle şampiyonluğu kutladı. Futbolcular, kupayı taraftarlarının önünde havaya kaldırdı.

GÜNEŞ'TEN DESTEK

Günler öncesinden hazırlıkları başlayan organizasyonda; Batman Valisi Ekrem Canalp, AK Parti Batman Milletvekili Ferhat Nasıroğlu ile Batmanlı iş insanı Metin Güneş de kutlamalarda yer aldı. Yeni sezonda da üzerine düşen her şeyi yapacağını ve takıma tam destek vermeye devam edeceğini söyleyen iş insanı Metin Güneş, 1. Lig'de Batman Petrol'u daha da ileriye taşıyacaklarının sözünü verdi.