Play-off ateşi yanıyor

Trendyol 1. Lig playoff 2. tur eşleşmesinde Bodrum, bugün Çorum'u konuk edecek. Bodrum İlçe Stadı'nda oynanacak ve saat 20.00'de başlayacak maçı hakem Alper Akarsu yönetecek. TRT Spor müsabakayı naklen yayınlayacak. Çift maçlı eleminasyon sistemine göre oynanacak eşleşmenin ikinci mücadelesi, 15 Mayıs Cuma saat 20.00'de Çorum Şehir Stadı'nda oynanacak.
11 Mayıs 2026 06:50
