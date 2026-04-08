Bandırma yara aldı

Trendyol 1. Lig'de bu sezon playoff mücadelesi büyük bir heyecana sahne oluyor. Ligin üst sıralarında Erzurumspor ve Amed Spotif rakiplerine oranla büyük şans yakalarken, Esenler Erok da onları takipte. Play-off'a kalacak diğer 4 takım arasında ise önemli bir yarış var. Haftaya 7. sırada giren Bandırmaspor, evinde Sarıyer ile golsüz berabere kalarak maç fazlasıyla en yakın rakibi Keçiörengücü'nün 2 puan önüne geçti.

4 MAÇTIR YENİLMİYOR

Ancak Ankara ekibi bugün deplasmanda Iğdır'ı devirmesi halinde kendisini play-off potasının içine atacak ve Bandırma dışarıda kalacak. Rakibine göre daha baskılı bir futbol sergileyen bordo-beyazlılar, alt sıralardan kurtulmaya başlayan Sarıyer'de kaleci Mert Furkan'ı geçemedi. Böylece Sarıyer puanını 43'e yükselterek son 4 haftadaki 8. puanını aldı. Ligde kalma yolunda dev bir adım atan Sarıyer, yenilmezlik serisini 4 maça yükseltti.