Erzurum geri sayımda

TFF 1.Lig Haberleri Giriş Tarihi: 25 Mart 2026 Çarşamba 06:50
Esenler Erok'u 2-0 yenerek şampiyonluk yarışında büyük avantaj elde eden Erzurumspor, Süper Lig'e çıkmak için artık haftaları sayıyor. Dadaşlar, bitime 6 hafta kala en yakın rakibi Amed'in 2 puan önünde 69 puanla lider durumda bulunuyor. İlk ikinin direkt Süper Lig'e çıkacağı ligde 3. Esenler Erok ise 63 puanda kaldı.