Varsa yoksa Süper Lig

TFF 1.Lig Haberleri Giriş Tarihi: 20 Mart 2026 Cuma 06:50
Süper Lig'i hedefleyen Erzurumspor, final gibi maçta deplasmanda 3. sıradaki Esenler Erokspor'la kozlarını paylaşacak. Dadaşlar'da kritik maç öncesi adeta alarm verilirken, teknik direktör Serkan Özbalta takıma Ramazan Bayramı izni vermedi. Tecrübeli çalıştırıcı, "Hikaye güzel gidiyor, sonunu güzel getirebilmek çok önemli. Son 4-5 maçta enteresan puan kayıpları olur. İnşallah biz onları yaşamadan arzuladığımız şekilde ilk ikide bitirip şampiyon oluruz" dedi.