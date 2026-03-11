Van Cedric’le güldü

Play-off’u hedefleyen Vanspor, ligden düşmesi kesinleşen Adana Demirspor’u İspanyol yıldız santrforu Cedric’in 57’deki golüyle yenip, 3 maç sonra kazandı
TFF 1.Lig Haberleri Giriş Tarihi: 11 Mart 2026 Çarşamba 06:50
Trendyol 1. Lig'de Vanspor, konuk ettiği Adana Demirspor'u 1-0 yendi. Trendyol 1. Lig'den düşmesi kesinleşen sonuncu sıradaki rakibi karşısında zorlanan kırmızı-siyahlılar, ilk yarıda sonuca gidemedi. 2. yarıda Vanspor'da 57'de İspanyol yıldız forveti Cedric sahne aldı ve ağları havalandırıp, takımına 3 puanı kazandırdı. Van puanını 42'ye çıkarttı, Adana Demirspor ise -45 puanda kaldı