Süper Erzurumspor

1. Lig'de 11 maçtır namağlup olan ve 10'da 10'la liderliğini sürdüren Erzurumspor'da Başkan Ahmet Dal, evlerindeki Van maçı öncesinde umut dağıttı. Başkan Dal, kalan 11 haftanın çok zor geçeceğini ve hiçbir şeyin Süper Lig hedefinden saptırmayacağını söyledi.

KONSANTREYİZ

Erzurumspor Başkanı Ahmet Dal, camiaya Süper Lig sözü vererek, "Sağduyuyla, sakinlikle, sükunetle kalan haftaları tamamlayıp hak ettiğimiz ve özlediğimiz yere, Süper Lig'e inşallah çıkacağız. Konsantrasyonumuz net, yolumuz belli ve inancımız tam" diye iddialı konuştu.