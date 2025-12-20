Dadaşlar kader maçında

1. Lig'in 18. haftasında Bandarmaspor'a konuk olacak Erzurum, devre arası öncesi oynanacak kritik mücadelede ilk 7'de kalma hedefi doğrultusunda sahaya mutlak galibiyet parolasıyla çıkacak. Bandırma 17 Eylül Stadı'nda oynanacak saat 13.30'da başlayacak karşılaşmayı Davut Dakul Çelik yönetecek. İki takım arasında bugüne kadar oynanan 9 maçta Dadaşlar 3 galibiyet, 2 beraberlik ve 4 mağlubiyet aldı.
