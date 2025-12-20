Boluspor Pendik’e bileniyor

Boluspor, bugün saat 16:00'da başlayacak kritik mücadelede ligin iddialı takımlarından Pendikspor'u ağırlayacak. Alpaslan Şen'in düdük çalacağı bu önemli karşılaşmada Teknik Direktör Ertuğrul Arslan, oyuncularına sık sık "Topa sahip olalım" talimatı vererek oyunun hakimiyetini elde tutmanın önemini vurguluyor. Boluspor, sahadan 3 puanla ayrılarak hanesine değerli puanlar eklemeyi hedefliyor.
