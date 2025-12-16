Sakarya döndü

Son dakika spor haberlerinden haberdar olmak için Google News fotomac.com.tr 'ye abone olun.

Trendyol 1. Lig'de alt sıralardan kurtulma mücadelesi veren Sakaryaspor ile Hatayspor'un mücadelesinde gülen taraf ev sahibi Sakaryaspor oldu. Mücadeleye etkili başlayan yeşilsiyahlılar, 28. dakikada Emre Demir'in pasında Burak Çoban'ın attığı golle 1-0 öne geçti. Devre bu skorla sona erdi. İkinci yarıda da etkili oyununu sürdüren Tatangalar, 70. dakikada Eren Erdoğan'ın pasında Lukasz Zwolinski'nin attığı golle farkı 2'ye çıkardı: 2-0.

PUANINI 22 YAPTI

Maçın 76. dakikasında Gael Kakuta'nın pasında bu kez Josip Vukovic sahneye çıktı ve skoru 3-0'a getirdi. Kalan dakikalarda başka gol olmayınca Sakaryaspor, sahadan 3 puanla ayrıldı. Yeşil-siyahlılar, böylece 5 maçlık galibiyet özlemini dindirip puanını 22'ye yükseltti. Ligde henüz galibiyeti olmayan ve zor günler yaşayan Hatayspor ise 5 puanla 19'uncu sırada kaldı.