Vanspor’da 3 puan özlemi sürüyor

Vanspor, Ümraniyespor ile Atatürk Stadı'nda karşı karşıya geldi. Müsabakayı konuk ekip 78. dakikada Djokanovic'in attığı golle 1-0 kazandı. Osman Zeki Korkmaz yönetimindeki ilk maçında puan alamayan Kırmızı-siyahlılar, üst üste 6. karşılaşmasında da galibiyet hasreti yaşadı.
