Başkentte puanlar paylaşıldı

Keçiörengücü ve Erokspor Aktepe Stadyumu'nda karşı karşıya geldi. Müsabaka 1-1 berabere bitti. Ev sahibi 66. dakikada Dimitri Cavare'nin kendi kalesine attığı golle 1-0 öne geçti. Konuk ekip 83. dakikada penaltıdan Hamza Catakovic attığı golle beraberliği sağladı. 1-1
