Haberler TFF 1.Lig Manisa FK yeni teknik direktörü Mustafa Dalcı ile zafer peşinde!

Düşme hattında yer alan Manisa FK, teknik direktör Mustafa Dalcı yönetiminde Adana Demirspor karşısında yeni bir sayfa açmayı hedefliyor. Siyah-beyazlılar, milli maç arasının ardından evinde oynayacağı maçta mutlak galibiyet peşinde. İşte detaylar...

TFF 1.Lig Haberleri Giriş Tarihi: 18 Kasım 2025 Salı 13:34 Güncelleme Tarihi: 18 Kasım 2025 Salı 13:43
1. Lig'de milli maç arasının ardından cuma günü evinde sonuncu Adana Demirspor'la karşı karşıya gelecek Manisa Futbol Kulübü yeni bir sayfa açmaya hazırlanıyor. Üst üste aldığı yenilgilerin ardından düşme hattına gerileyen ve teknik direktör Taner Taşkın'la yollarını ayırıp Mustafa Dalcı'yı takımın başına getiren siyah-beyazlılar mutlak galibiyet hedefliyor. Henüz galibiyeti bulunmayan ve eksi 17 puanla dipte yer alan Adana Demirspor maçının hazırlıklarını sürdüren Manisa FK'da teknik direktör Mustafa Dalcı'nın oyuncularını sık sık uyardığı öğrenildi. Dalcı'nın, "Bu maçla birlikte çıkışa geçeceğiz. Rakibimize saygı duyuyoruz. Evimizde kazanıp bir an önce alt sıralardan kurtulacağız" dediği ifade edildi.

