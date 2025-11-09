Çorum FK-Iğdır FK maçı canlı izle | Arca Çorum FK-Alagöz Holding Iğdır FK maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

Çorum FK-Iğdır FK maçını canlı takip etmek için tıklayınız...

Trendyol 1. Lig'in 13. haftasında heyecan Çorum'da doruğa çıkıyor. Arca Çorum FK, sahasında Alagöz Holding Iğdır FK'yı ağırlayacak ve kritik mücadeleden galip ayrılarak puanını 25'e taşımayı hedefliyor. Üst sıralardaki rekabetin kızıştığı bu haftada, ev sahibi ekip hata yapmadan sahadan üç puanla ayrılmanın planlarını yapıyor. Deplasmanda mücadele edecek Iğdır FK ise milli araya puanla girmek için sahaya çıkacak. 22 puanla üst sıralarda yer alan ekip, zorlu Çorum deplasmanından puan veya puanlarla dönerek ligdeki konumunu güçlendirmeyi amaçlıyor. Peki, Arca Çorum FK-Alagöz Holding Iğdır FK maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

ÇORUM FK-IĞDIR FK MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Trendyol 1. Lig'in 13. haftasında oynanacak Arca Çorum FK-Alagöz Holding Iğdır FK maçı 9 Kasım Pazar günü saat 19.00'da başlayacak.

ÇORUM FK-IĞDIR FK MAÇI HANGİ KANALDA?

Çorum Şehir Stadyumu'nda oynanacak Arca Çorum FK-Alagöz Holding Iğdır FK maçı beIN Sports MAX 1, Tabii ve TRT Spor ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.

