Haberler TFF 1.Lig Çorum FK-Iğdır FK maçı canlı izle | Arca Çorum FK-Alagöz Holding Iğdır FK maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

Çorum FK-Iğdır FK maçı canlı izle | Arca Çorum FK-Alagöz Holding Iğdır FK maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

Trendyol 1. Lig'in 13. haftasında Arca Çorum FK ile Alagöz Holding Iğdır FK karşı karşıya gelecek. Üst sıraları yakından ilgilendiren karşılaşmada hata yapmak istemeyen Çorum ekibi, kritik maçı kazanarak 25 puana yükselmeyi amaçlıyor. Milli ara öncesi 3 puan almanın hesaplarını yapan Iğdır temsilcisi ise zorlu deplasmanda 22 puan olmayı hedefliyor. Futbolseverler merakla, "Çorum FK-Iğdır FK maçı canlı izle" konusunu araştırmayı sürdürüyor. Peki, Arca Çorum FK-Alagöz Holding Iğdır FK maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

TFF 1.Lig Haberleri Giriş Tarihi: 09 Kasım 2025 Pazar 10:55
Çorum FK-Iğdır FK maçı canlı izle | Arca Çorum FK-Alagöz Holding Iğdır FK maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

Çorum FK-Iğdır FK maçını canlı takip etmek için tıklayınız...

Trendyol 1. Lig'in 13. haftasında heyecan Çorum'da doruğa çıkıyor. Arca Çorum FK, sahasında Alagöz Holding Iğdır FK'yı ağırlayacak ve kritik mücadeleden galip ayrılarak puanını 25'e taşımayı hedefliyor. Üst sıralardaki rekabetin kızıştığı bu haftada, ev sahibi ekip hata yapmadan sahadan üç puanla ayrılmanın planlarını yapıyor. Deplasmanda mücadele edecek Iğdır FK ise milli araya puanla girmek için sahaya çıkacak. 22 puanla üst sıralarda yer alan ekip, zorlu Çorum deplasmanından puan veya puanlarla dönerek ligdeki konumunu güçlendirmeyi amaçlıyor. Peki, Arca Çorum FK-Alagöz Holding Iğdır FK maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

ÇORUM FK-IĞDIR FK MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Trendyol 1. Lig'in 13. haftasında oynanacak Arca Çorum FK-Alagöz Holding Iğdır FK maçı 9 Kasım Pazar günü saat 19.00'da başlayacak.

ÇORUM FK-IĞDIR FK MAÇI HANGİ KANALDA?

Çorum Şehir Stadyumu'nda oynanacak Arca Çorum FK-Alagöz Holding Iğdır FK maçı beIN Sports MAX 1, Tabii ve TRT Spor ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.

ÇORUM FK-IĞDIR FK MAÇI CANLI İZLE

ASpor CANLI YAYIN

