Iğdır FK-Bandırmaspor CANLI | Alagöz Holding Iğdır FK-Bandırmaspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

Trendyol 1. Lig'de heyecan 12. hafta ile devam ediyor. Alagöz Holding Iğdır FK, sahasında Bandırmaspor'u ağırlayacak. Son iki haftadır galibiyete hasret kalan yeşil-beyazlı ekip, 18 puanla 8. sırada yer alırken bu karşılaşmayı yeniden çıkışa geçmek için önemli bir fırsat olarak görüyor. Konuk ekip Bandırmaspor cephesinde de tablo farklı değil. 16 puanla 11. basamakta bulunan bordo-beyazlılar, zorlu deplasmanda alacağı 3 puanla üst sıralara tırmanmayı hedefliyor. Peki, Alagöz Holding Iğdır FK-Bandırmaspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

IĞDIR FK-BANDIRMASPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Trendyol 1. Lig'in 12. haftasında oynanacak Alagöz Holding Iğdır FK-Bandırmaspor maçı 3 Kasım Pazartesi günü saat 17.00'de başlayacak.

IĞDIR FK-BANDIRMASPOR MAÇI HANGİ KANALDA?

Iğdır Şehir Stadyumu'nda oynanacak Alagöz Holding Iğdır FK-Bandırmaspor maçı beIN SPORTS 2, Tabii ve TRT Spor ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.

