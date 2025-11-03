CANLI SKOR ANA SAYFA
  1. FOTOMAÇ TV
    1. Beşiktaş
    2. Fenerbahçe
    3. Galatasaray
    4. Trabzonspor
    5. Futbol
    6. Basketbol
    7. Ziraat Türkiye Kupası
    8. DİZİ
    9. Diğer Sporlar
  2. TV YAYINLARI
    1. A Haber
    2. A Spor
    3. A News
    4. ATV
    5. A2TV
    6. Apara
  3. RADYO YAYINLARI
    1. A Haber Radyo
    2. A Spor Radyo
    3. A News Radio
    4. Radyo Turkuvaz
    5. Turkuvaz Romantik
    6. Turkuvaz Efsane
    7. Vav Radyo
    8. Radyo Soft
    9. Radyo Energy
    10. Turkuvaz Anadolu
  1. GALERİ
  2. Son Eklenenler
  3. Beşiktaş
  4. Fenerbahçe
  5. Galatasaray
  6. Trabzonspor
  7. Futbol
  8. Basketbol
  9. Genel
Ziraat Türkiye Kupası
Haberler TFF 1.Lig Iğdır FK-Bandırmaspor CANLI | Alagöz Holding Iğdır FK-Bandırmaspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

Iğdır FK-Bandırmaspor CANLI | Alagöz Holding Iğdır FK-Bandırmaspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

Trendyol 1. Lig'in 12. haftasında Alagöz Holding Iğdır FK ile Bandırmaspor karşı karşıya gelecek. Son 2 hafta maçını kazanamayan Iğdır temsilcisi, 18 puanla 8. sırada yer alıyor. Zorlu deplasmana konuk olmaya hazırlanan Bandırmaspor ise 16 puanla 11. sırada bulunuyor. İki takımın da kazanmak istediği kritik mücadele öncesi futbolseverler, "Iğdır FK-Bandırmaspor maçı canlı izle" konusunu araştırmayı sürdürüyor. Peki, Alagöz Holding Iğdır FK-Bandırmaspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? İşte detaylar...

TFF 1.Lig Haberleri Giriş Tarihi: 03 Kasım 2025 Pazartesi 11:08
Son dakika spor haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
Iğdır FK-Bandırmaspor CANLI | Alagöz Holding Iğdır FK-Bandırmaspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

Iğdır FK-Bandırmaspor maçını canlı takip etmek için tıklayınız...

Trendyol 1. Lig'de heyecan 12. hafta ile devam ediyor. Alagöz Holding Iğdır FK, sahasında Bandırmaspor'u ağırlayacak. Son iki haftadır galibiyete hasret kalan yeşil-beyazlı ekip, 18 puanla 8. sırada yer alırken bu karşılaşmayı yeniden çıkışa geçmek için önemli bir fırsat olarak görüyor. Konuk ekip Bandırmaspor cephesinde de tablo farklı değil. 16 puanla 11. basamakta bulunan bordo-beyazlılar, zorlu deplasmanda alacağı 3 puanla üst sıralara tırmanmayı hedefliyor. Peki, Alagöz Holding Iğdır FK-Bandırmaspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

IĞDIR FK-BANDIRMASPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Trendyol 1. Lig'in 12. haftasında oynanacak Alagöz Holding Iğdır FK-Bandırmaspor maçı 3 Kasım Pazartesi günü saat 17.00'de başlayacak.

IĞDIR FK-BANDIRMASPOR MAÇI HANGİ KANALDA?

Iğdır Şehir Stadyumu'nda oynanacak Alagöz Holding Iğdır FK-Bandırmaspor maçı beIN SPORTS 2, Tabii ve TRT Spor ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.

IĞDIR FK-BANDIRMASPOR MAÇI CANLI İZLE

ASpor CANLI YAYIN

Lemina G.Saray'da kalacak mı? Transfer opsiyonu için...
Arroyo'dan Duran'ın paylaşımına flaş yorum!
DİĞER
İlayda Çevik anlattı: Mental olarak yorucu ve yıpratıcı bir süreçti
Emekliye 4 aylık enflasyon zammı: Yeni oran TÜİK'ten geldi! SSK BAĞKUR'luya refah payıyla 19 bin TL kök maaş masada
Çakar'dan derbi sonrası flaş sözler!
Üründül'den flaş Tedesco eleştirisi!
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
4
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Arroyo'dan Duran'ın paylaşımına flaş yorum! Arroyo'dan Duran'ın paylaşımına flaş yorum! 10:41
Thunder NBA tarihine geçti! Thunder NBA tarihine geçti! 10:16
G.Saray'dan sol stoper hamlesi! G.Saray'dan sol stoper hamlesi! 10:15
Lemina G.Saray'da kalacak mı? Transfer opsiyonu için... Lemina G.Saray'da kalacak mı? Transfer opsiyonu için... 10:13
Eyüpspor-Antalyaspor maçı detayları! Eyüpspor-Antalyaspor maçı detayları! 10:08
Rizespor-Fatih Karagümrük maçı detayları! Rizespor-Fatih Karagümrük maçı detayları! 09:17
Daha Eski
Çakar'dan derbi sonrası flaş sözler! Çakar'dan derbi sonrası flaş sözler! 09:15
F.Bahçe'den 2 pozisyona penaltı itirazı! F.Bahçe'den 2 pozisyona penaltı itirazı! 23:58
F.Bahçe kazandı zirveye yaklaştı! F.Bahçe kazandı zirveye yaklaştı! 23:58
Beşiktaş'tan maç sonu hakem eleştirisi! Beşiktaş'tan maç sonu hakem eleştirisi! 23:58
F.Bahçe'den Beşiktaş'a flaş gönderme! F.Bahçe'den Beşiktaş'a flaş gönderme! 23:58
Tedesco: Rakipleri umursamıyorum Tedesco: Rakipleri umursamıyorum 23:58