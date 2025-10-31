Sakarya yükseliyor

Türkiye Trendyol 1. Lig'de geçen sezon hedeflerinin uzağında kalan Sakaryaspor, bu yıla yeni bir yapılanma ile başladı. Ancak yeni bir takım olmanın getirdiği aksaklıklarla Tatangalar sezon başında yine hüsran yaşadı. İlerleyen haftalarda teknik direktör İrfan Buz ile de yollar ayrıldı ve göreve Serhat Sütlü getirildi. Sütlü de ilk 4 maçında sadece bir galibiyet elde ederken, son haftalarda taşlar tamamen yerine oturdu ve galibiyet serisi de beraberinde geldi. Sakaryaspor özlediği puanları cebine koydu.

KAKUTA'DAN 8 GOL GELDİ

Sahaya adımını attığı son 3 karşılaşmada Sarıyer ve Adana Demirspor'u deplasmanda deviren Sakaryaspor, geçen hafta ise Keçiörengücü engelini aşmayı başardı. Bu maçlardan 9 puan çıkaran yeşil-siyahlılar kendisini üst sıralara atmayı başardı. Şimdi averajla önünde bulunan Van Spor'a konuk olmaya hazırlanan Sakaryaspor, galibiyetlerine bir yenisini daha eklerse kendisini play-off potasının içerisine atmayı başaracak. Özellikle Kakuta, attığı 8 golle yakalanan başarıda aslan payını üstlendi.