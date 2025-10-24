Erzurumspor FK - Ümraniyespor maçı hangi kanalda? Erzurumspor FK - Ümraniyespor maçı ne zaman, saat kaçta?

Erzurumspor FK - Ümraniyespor maçını canlı takip etmek için tıklayın...

Trendyol 1. Lig'de heyecan, 11. hafta maçlarıyla devam ediyor. 8 puan ve -9 averajla 17. sırada yer alan Ümraniyespor, 7. sıradaki Erzurumspor FK'ya konuk oluyor. Kazım Karabekir Stadyumu'nda oynanacak karşılaşmada ev sahibi zirve yarışında mücadele ederken konuk ekip ise düşme hakkından uzaklaşmak için galibiyet arayacak. Erzurumspor FK - Ümraniyespor maçı yayın bilgilerini sizler için derledik.

ERZURUMSPOR FK - ÜMRANİYESPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Erzurumspor FK - Ümraniyespor Maçı 24 Ekim Cuma günü oynanacak. Karşılaşma, saat 16.00'da başlayacak. Oğuzhan Aksu'nun yöneteceği maçta, Aksu'nun yardımcılıklarını Furkan Ulu ve Emrah Türkyılmaz yapacak.

ERZURUMSPOR FK - ÜMRANİYESPOR MAÇI HANGİ KANALDA?

Kazım Karabekir Stadyumu'nda oynanacak Erzurumspor FK - Ümraniyespor maçı, TRT SPOR ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.

ERZURUMSPOR FK - ÜMRANİYESPOR MAÇI CANLI İZLE