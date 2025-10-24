Erzurumspor FK - Ümraniyespor maçı hangi kanalda? Erzurumspor FK - Ümraniyespor maçı ne zaman, saat kaçta?

CANLI SKOR ANA SAYFA
Ziraat Türkiye Kupası
Trendyol 1. Lig'de Erzurumspor FK, Kazım Karabekir Stadyumu'nda Ümraniyespor'u konuk edecek. Ligde 7. sırada yer alan ve sezona namağlup devam eden ev sahibi ekip, son 4 maçında aldığı beraberliğin ardından galibiyet için sahaya çıkacak. 17. sıradaki Ümraniyespor ise bu sezon 6 yenilgi ile umduğu gibi bir başlangıç yapamadı. Son 2 maçında yenilen konuk takım, bu kez hanesine 3 puan yazdırarak düşme hattından uzaklaşmak istiyor. Peki Erzurumspor FK - Ümraniyespor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

TFF 1.Lig Haberleri Giriş Tarihi: 24 Ekim 2025 Cuma 10:33
Erzurumspor FK - Ümraniyespor maçını canlı takip etmek için tıklayın...

Trendyol 1. Lig'de heyecan, 11. hafta maçlarıyla devam ediyor. 8 puan ve -9 averajla 17. sırada yer alan Ümraniyespor, 7. sıradaki Erzurumspor FK'ya konuk oluyor. Kazım Karabekir Stadyumu'nda oynanacak karşılaşmada ev sahibi zirve yarışında mücadele ederken konuk ekip ise düşme hakkından uzaklaşmak için galibiyet arayacak. Erzurumspor FK - Ümraniyespor maçı yayın bilgilerini sizler için derledik.

ERZURUMSPOR FK - ÜMRANİYESPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Erzurumspor FK - Ümraniyespor Maçı 24 Ekim Cuma günü oynanacak. Karşılaşma, saat 16.00'da başlayacak. Oğuzhan Aksu'nun yöneteceği maçta, Aksu'nun yardımcılıklarını Furkan Ulu ve Emrah Türkyılmaz yapacak.

ERZURUMSPOR FK - ÜMRANİYESPOR MAÇI HANGİ KANALDA?

Kazım Karabekir Stadyumu'nda oynanacak Erzurumspor FK - Ümraniyespor maçı, TRT SPOR ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.

ERZURUMSPOR FK - ÜMRANİYESPOR MAÇI CANLI İZLE

İdefix
