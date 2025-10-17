CANLI SKOR ANA SAYFA
  1. FOTOMAÇ TV
    1. Beşiktaş
    2. Fenerbahçe
    3. Galatasaray
    4. Trabzonspor
    5. Futbol
    6. Basketbol
    7. Ziraat Türkiye Kupası
    8. DİZİ
    9. Diğer Sporlar
  2. TV YAYINLARI
    1. A Haber
    2. A Spor
    3. A News
    4. ATV
    5. A2TV
    6. Apara
  3. RADYO YAYINLARI
    1. A Haber Radyo
    2. A Spor Radyo
    3. A News Radio
    4. Radyo Turkuvaz
    5. Turkuvaz Romantik
    6. Turkuvaz Efsane
    7. Vav Radyo
    8. Radyo Soft
    9. Radyo Energy
    10. Turkuvaz Anadolu
  1. GALERİ
  2. Son Eklenenler
  3. Beşiktaş
  4. Fenerbahçe
  5. Galatasaray
  6. Trabzonspor
  7. Futbol
  8. Basketbol
  9. Genel
Ziraat Türkiye Kupası
Haberler TFF 1.Lig Ümraniyespor - Sarıyer maçı CANLI | Ümraniyespor - Sarıyer maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? 1. LİG

Ümraniyespor - Sarıyer maçı CANLI | Ümraniyespor - Sarıyer maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? 1. LİG

Trendyol 1. Lig'de milli aranın ardından kıyasıya mücadele devam ediyor. 10. hafta maçında Ümraniyespor, Spoint Ümraniye Stadyumu'nda Sarıyer'i konuk edecek. Ligde 17. sırada bulunan ev sahibi ve 18. sıradaki konuk ekip üst sıralara yükselme mücadelesi için sahaya çıkacak. Ayberk Demirbaş'ın düdüğüyle başlayacak karşılaşmanın yayın bilgileri merak ediliyor. Peki Ümraniyespor - Sarıyer maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

TFF 1.Lig Haberleri Giriş Tarihi: 17 Ekim 2025 Cuma 10:18 Güncelleme Tarihi: 17 Ekim 2025 Cuma 10:31
Son dakika spor haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
Ümraniyespor - Sarıyer maçı CANLI | Ümraniyespor - Sarıyer maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? 1. LİG

Ümraniyespor - Sarıyer maçını canlı takip etmek için tıklayın...

Trendyol Süper Lig, milli aranın ardından İstanbul derbisi ile açılışı yapıyor. 10. haftanın ilk maçında Ümraniyespor ile Sarıyer karşı karşıya gelecek. İki İstanbul takımı da galibiyet için çıkacağı sahadan mutlak 3 puanla ayrılmak istiyor. Ligde Sipay Bodrum FK 20 puan ile ilk sırada bulunurken Esenler Erokspor, 19 puanla zirveyi zorluyor. Ümraniyespor ve Sarıyerspor ise düşme hattından sıyrılıp orta sıralara yükselme peşinde. Peki Ümraniyespor - Sarıyer maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

ÜMRANİYESPOR - SARIYER MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

Ümraniyespor - Sarıyer maçı 17 Ekim Cuma günü saat 20.00'de başlayacak. Spoint Ümraniye Stadyumu'nda oynanacak mücadele TRT Spor ekranlarından canlı olarak yayınlanacak. Karşılaşmayı Ayberk Demirbaş yönetirken onun yardımcılıklarını Kurtuluş Aslan ve Haydar Avcı yapacak.

ÜMRANİYESPOR - SARIYER MAÇI CANLI İZLE

ASpor CANLI YAYIN

F.Bahçe'ye sürpriz golcü! G.Saray da istemişti
Tedesco 11'den çekti! Premier Lig'e geri dönüyor
DİĞER
Galatasaray'dan Afrika çıkarması! Drogba ve Osimhen devreye girecek...
CANLI ANLATIM | Can Holding soruşturmasında yeni dalga! 35 şüpheliye gözaltı kararı: Aralarında Kenan Tekdağ da var
G.Saray'dan 100 milyon euro'luk imza!
Mourinho'nun bir skandalı daha ortaya çıktı!
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
5
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Ümraniyespor - Sarıyer maçı detayları! Ümraniyespor - Sarıyer maçı detayları! 10:18
F.Bahçe Yüksek Divan Kurulu toplanıyor F.Bahçe Yüksek Divan Kurulu toplanıyor 10:05
Napoli'den G.Saray'a bir transfer daha! Napoli'den G.Saray'a bir transfer daha! 09:57
Mourinho'nun bir skandalı daha ortaya çıktı! Mourinho'nun bir skandalı daha ortaya çıktı! 09:53
İtalyan ekibinden Yunus Akgün'e kanca! İtalyan ekibinden Yunus Akgün'e kanca! 09:40
G.Saray'dan 100 milyon euro'luk imza! G.Saray'dan 100 milyon euro'luk imza! 09:12
Daha Eski
F.Bahçe'ye sürpriz golcü! G.Saray da istemişti F.Bahçe'ye sürpriz golcü! G.Saray da istemişti 09:10
Jhon Duran'dan flaş açıklama! "Beni eleştirenlere..." Jhon Duran'dan flaş açıklama! "Beni eleştirenlere..." 09:08
Bugünkü maçlar 17 Ekim Cuma 2025 Bugünkü maçlar 17 Ekim Cuma 2025 08:33
UÇK'dan Kayserispor lehine karar! UÇK'dan Kayserispor lehine karar! 00:24
UÇK'dan Kayserispor lehine karar! UÇK'dan Kayserispor lehine karar! 00:24
ÇBK Mersin 69-70 Basket Landes | MAÇ SONUCU - ÖZET ÇBK Mersin 69-70 Basket Landes | MAÇ SONUCU - ÖZET 00:12