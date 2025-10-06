Bodrum'dan şov

Trendyol 1. Lig'in 7. haftasında Bodrum FK, taraftarı önünde ağırladığı Atakaş Hatayspor'u 5-0 gibi farklı bir skorla mağlup ederek önemli bir galibiyete imza attı. Yeşil-beyazlılar, ilk yarıda bulduğu gollerle maçı erken koparırken ligde zirve yarışındaki iddiasını da güçlendirdi. Karşılaşmanın henüz 5. dakikasında Celal Dumanlı, takımını öne geçiren golü kaydetti. 20. dakikada kazanılan penaltıda Fredy skoru 2-0 yaptı. 30. dakikada Brazao'nun golüyle 3-0'ı bulan Bodrum, 39. ve 44. dakikalarda ise Seferi'nin golleriyle skoru 5-0 yaptı. Bu sonuçla Bodrum FK puanını 20'ye yükselterek zirvedeki yerini korudu. Hatay, 3 puanda kaldı.

SEFERI YILDIZLAŞTI

Bodrum FK'da Seferi, iki gol ve bir asistle maça damga vurdu. Fredy ve Brazao da hücumdaki etkili performanslarıyla skora katkı verdi. Yeşil-beyazlılar, sahasında bu sezonki 5 maçta 4 galibiyet, 1 beraberlik aldı.