Ziraat Türkiye Kupası
Haberler TFF 1.Lig Bodrum'dan şov

Bodrum'dan şov

Trendyol 1. Lig’in lideri Bodrum FK, sahasında konuk ettiği Hatayspor’u ilk yarıda Celal, Fredy, Brazo ve Seferi’nin attığı gollerle yenip zirveyi korudu.

TFF 1.Lig Haberleri Giriş Tarihi: 06 Ekim 2025 Pazartesi 06:50
Bodrum'dan şov

Trendyol 1. Lig'in 7. haftasında Bodrum FK, taraftarı önünde ağırladığı Atakaş Hatayspor'u 5-0 gibi farklı bir skorla mağlup ederek önemli bir galibiyete imza attı. Yeşil-beyazlılar, ilk yarıda bulduğu gollerle maçı erken koparırken ligde zirve yarışındaki iddiasını da güçlendirdi. Karşılaşmanın henüz 5. dakikasında Celal Dumanlı, takımını öne geçiren golü kaydetti. 20. dakikada kazanılan penaltıda Fredy skoru 2-0 yaptı. 30. dakikada Brazao'nun golüyle 3-0'ı bulan Bodrum, 39. ve 44. dakikalarda ise Seferi'nin golleriyle skoru 5-0 yaptı. Bu sonuçla Bodrum FK puanını 20'ye yükselterek zirvedeki yerini korudu. Hatay, 3 puanda kaldı.

SEFERI YILDIZLAŞTI

Bodrum FK'da Seferi, iki gol ve bir asistle maça damga vurdu. Fredy ve Brazao da hücumdaki etkili performanslarıyla skora katkı verdi. Yeşil-beyazlılar, sahasında bu sezonki 5 maçta 4 galibiyet, 1 beraberlik aldı.

