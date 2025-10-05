CANLI SKOR ANA SAYFA
Haberler TFF 1.Lig SMS Grup Sarıyer 1-2 Sakaryaspor (MAÇ SONUCU ÖZET) | Trendyol 1. Lig

SMS Grup Sarıyer 1-2 Sakaryaspor (MAÇ SONUCU ÖZET) | Trendyol 1. Lig

Trendyol 1. Lig 9. hafta karşılaşmasında Sakaryaspor deplasmanda SMS Grup Sarıyer'i 2-1 mağlup etti. İşte maçın detayları...

TFF 1.Lig Haberleri Giriş Tarihi: 05 Ekim 2025 Pazar 15:40
SMS Grup Sarıyer 1-2 Sakaryaspor (MAÇ SONUCU ÖZET) | Trendyol 1. Lig

Trendyol 1. Lig 9. hafta karşılaşmasında SMS Grup Sarıyer evinde Sakaryaspor'u ağırladı. Karşılaşmadan 2-1'lik skorla galip gelen taraf Sakaryaspor oldu.

Sakaryaspor'a galibiyeti getiren golleri 60. dakikada Eren Erdoğan ve 90+1. dakikada Umechi Akuazaoku kaydetti. SMS Grup Sarıyer'in tek golü 78. dakikada Julien Anziani'den gelirken, 18. dakikada Adrien Regattin, 90+7. dakikada Khouma Babacar penaltı atışlarından yararlanamadı.

Bu galibiyetle Sakaryaspor puanını 12'ye çıkarırken, SMS Grup Sarıyer 4 puanda kaldı.

