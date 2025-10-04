CANLI SKOR ANA SAYFA
  1. FOTOMAÇ TV
    1. Beşiktaş
    2. Fenerbahçe
    3. Galatasaray
    4. Trabzonspor
    5. Futbol
    6. Basketbol
    7. Ziraat Türkiye Kupası
    8. DİZİ
    9. Diğer Sporlar
  2. TV YAYINLARI
    1. A Haber
    2. A Spor
    3. A News
    4. ATV
    5. A2TV
    6. Apara
  3. RADYO YAYINLARI
    1. A Haber Radyo
    2. A Spor Radyo
    3. A News Radio
    4. Radyo Turkuvaz
    5. Turkuvaz Romantik
    6. Turkuvaz Efsane
    7. Vav Radyo
    8. Radyo Soft
    9. Radyo Energy
    10. Turkuvaz Anadolu
  1. GALERİ
  2. Son Eklenenler
  3. Beşiktaş
  4. Fenerbahçe
  5. Galatasaray
  6. Trabzonspor
  7. Futbol
  8. Basketbol
  9. Genel
Ziraat Türkiye Kupası
Haberler TFF 1.Lig Bandırmaspor - Ümraniyespor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Trendyol 1. Lig

Bandırmaspor - Ümraniyespor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Trendyol 1. Lig

Trendyol 1. Lig 2025-2026 sezonu, 9. hafta maçında Bandırmaspor ile Ümraniyespor karşılaşacak. Ligdeki iddiasını sürdürmek isteyen iki takım da galibiyet hedefiyle sahaya çıkacak. Peki, Bandırmaspor - Ümraniyespor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda yayınlanacak?

TFF 1.Lig Haberleri Giriş Tarihi: 04 Ekim 2025 Cumartesi 10:21
Son dakika spor haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
Bandırmaspor - Ümraniyespor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Trendyol 1. Lig

Bandırmaspor - Ümraniyespor maçını canlı takip etmek için tıklayın...

Trendyol 1. Lig'de 2025-2026 sezonu heyecanı devam ediyor. Sezonun 9. hafta maçında Bandırmaspor, evinde Ümraniyespor'u ağırlayacak. Bandırma 17 Eylül Stadyumu'nda oynanacak karşılaşmada Yusuf Adnan Kendirciler düdük çalacak. Maçın yayın saati, canlı yayın kanalı ve muhtemel 11'leri, futbolseverler tarafından merak ediliyor. Peki Bandırmaspor - Ümraniyespor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Bandırmaspor - Ümraniyespor MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

Bandırmaspor - Ümraniyespor maçı 4 Kasım Cumartesi günü saat 13.30'da başlayacak. Karşılaşma TRT Spor ekranlarından canlı yayınlanacak.

👉Bandırmaspor - Ümraniyespor canlı | TRT SPOR CANLI İZLE👈

ASpor CANLI YAYIN

Aynadaki Yabancı - REKLAM
Icardi'nin dikkat çeken Beşiktaş karnesi!
DİĞER
Barış Falay 'Kuruluş Orhan'ı anlattı: “Yüksek kalitede bir oyuncu ekibi bir araya geldi!”
CANLI ANLATIM | Hamas'tan Gazze yanıtı: Müzakerelere hazırız | Trump'tan Türkiye'ye teşekkür İsrail'e uyarı: Bombalamayı derhal durdurun
Del Piero'dan dikkat çeken Kenan sözleri!
REKLAM - TOD
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
6
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Chelsea - Liverpool maçı hangi kanalda? Chelsea - Liverpool maçı hangi kanalda? 10:56
Gittiği yerde umduğunu bulamadı! Gittiği yerde umduğunu bulamadı! 10:52
Manchester United - Sunderland maçı hangi kanalda? Manchester United - Sunderland maçı hangi kanalda? 10:49
Arsenal - West Ham United maçı hangi kanalda? Arsenal - West Ham United maçı hangi kanalda? 10:44
Leeds United - Tottenham maçı hangi kanalda? Leeds United - Tottenham maçı hangi kanalda? 10:40
Parma-Lecce maçı detayları! Parma-Lecce maçı detayları! 10:38
Daha Eski
İşte Yalçın'ın derbi kozu! İşte Yalçın'ın derbi kozu! 10:34
Amed SK - Keçiörengücü maçı hangi kanalda? Amed SK - Keçiörengücü maçı hangi kanalda? 10:28
Erzurumspor FK - Van Spor FK maçı hangi kanalda? Erzurumspor FK - Van Spor FK maçı hangi kanalda? 10:25
Bandırmaspor - Ümraniyespor maçı hangi kanalda? Bandırmaspor - Ümraniyespor maçı hangi kanalda? 10:21
Pendikspor - Adana Demirspor maçı hangi kanalda? Pendikspor - Adana Demirspor maçı hangi kanalda? 10:18
Lazio-Torino maçı detayları! Lazio-Torino maçı detayları! 10:16