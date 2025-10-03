CANLI SKOR ANA SAYFA
  1. FOTOMAÇ TV
    1. Beşiktaş
    2. Fenerbahçe
    3. Galatasaray
    4. Trabzonspor
    5. Futbol
    6. Basketbol
    7. Ziraat Türkiye Kupası
    8. DİZİ
    9. Diğer Sporlar
  2. TV YAYINLARI
    1. A Haber
    2. A Spor
    3. A News
    4. ATV
    5. A2TV
    6. Apara
  3. RADYO YAYINLARI
    1. A Haber Radyo
    2. A Spor Radyo
    3. A News Radio
    4. Radyo Turkuvaz
    5. Turkuvaz Romantik
    6. Turkuvaz Efsane
    7. Vav Radyo
    8. Radyo Soft
    9. Radyo Energy
    10. Turkuvaz Anadolu
  1. GALERİ
  2. Son Eklenenler
  3. Beşiktaş
  4. Fenerbahçe
  5. Galatasaray
  6. Trabzonspor
  7. Futbol
  8. Basketbol
  9. Genel
Ziraat Türkiye Kupası
Haberler TFF 1.Lig Çorum FK 3-1 Manisa FK (MAÇ SONUCU-ÖZET)

Çorum FK 3-1 Manisa FK (MAÇ SONUCU-ÖZET)

Trendyol 1. Lig'in 9. haftasında Çorum FK, sahasında Manisa FK'yı 3-1 yenerek 3 puanın sahibi oldu.

TFF 1.Lig Haberleri Giriş Tarihi: 03 Ekim 2025 Cuma 22:16
Son dakika spor haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
Çorum FK 3-1 Manisa FK (MAÇ SONUCU-ÖZET)

Trendyol 1. Lig 9. hafta karşılaşmasında Çorum FK evinde Manisa FK'yi 3-1 mağlup etti.

Maçtan dakikalar:

8. dakikada Oğuz Gürbudak'ın açtığı ortayla buluşan Samudio, kafa vuruşuyla topu ağlarla buluşturdu. (1-0)

30. dakikada Oğulcan Çağlayan'ın verdiği ara pasayla kaleciyle karşı karşıya kalan Oğuz Gürbudak, fileleri havalandırdı. (2-0)

38. dakikada Yapılan faulun ardından ceza sahasının dışından serbest vuruş kullanan Yusuf Erdoğan, topu yerden ceza sahasına gönderdi, Samudio düzgün bir şutla farkı 3'e çıkarttı. (3-0)

66. dakikada savunmadan dönen topla ceza sahasının önünde buluşan Birama Toure, sert bir şutla farkı 2'ye indirdi. (3-1)

Stat: Çorum Şehir

Hakemler: Alparslan Şen, Azad İlhan, Harun Terin

Çorum FK: İbrahim Sehic, Attamah, Arda Şengül (Caner Osmanpaşa dk. 75), Üzeyir Ergün, Erkan Kaş, Pedrinho, Braian Samudio, Oğuz Gürbudak (Ferhat Yazgan dk. 75), Danijel Aleksic (Atakan Akkaynak dk. 65), Yusuf Erdoğan, Oğulcan Çağlayan (Emeka Friday Eze dk. 65)

Yedekler: Ahmet Kıvanç, Semih Akyıldız, Cemali Sertel, Kerem Kalafat, Atakan Cangöz, Eren Karadağ

Teknik Direktör: Çağdaş Çavuş

Manisa FK: Samet Karabatak, Christophe Herelle, Ada İbik, Ayberk Karapo, Bartu Göçmen, Birama Toure (Yunus Emre Yüce dk. 82), Yusuf Talum,

Jonathan Lindseth, Yassine Benrahou (Muhammed Kibrit dk. 46), Mamadou Cissokho (Kadir Kaan Yurdakul dk. 46), Lois Diony

Yedekler: Vedat Karakuş, Osman Kahraman, Umut Erdem, Emre Akboğa, Saim Sarp Bodur, Ferhat İnal, Bekir Yılmaz

Teknik Direktör: Taner Taşkın

Goller: Braian Samudio (dk. 8 ve 39), Oğuz Gürburdak (dk. 30) (Çorum FK), Birama Toure (dk. 66) (Manisa FK)

Sarı kartlar: Atakan Akkaynak (Çorum FK), Mamadou Cissokho, Bartu Göçmen, Birama Toure (Manisa FK)

F.Bahçe Beko Litvanya'da kaybetti!
Aynadaki Yabancı - REKLAM
DİĞER
'Aynadaki Yabancı' hepimize ayna tutacak!
Son dakika haberi! Başkan Erdoğan ABD Başkanı Trump ile görüştü! Gazze masada
İngiliz efsane Osimhen'den özür diledi!
F.Bahçe'de büyük hayal kırıklığı! İstatistiklerde dibi gördü
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
1
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
İngiliz efsane Osimhen'den özür diledi! İngiliz efsane Osimhen'den özür diledi! 21:31
Espirito West Ham'ın ilk siyahi hocası oldu Espirito West Ham'ın ilk siyahi hocası oldu 20:14
Beşiktaş'a Estonyalı pasör çaprazı! Beşiktaş'a Estonyalı pasör çaprazı! 20:08
"G.Saray için her şeyimi feda edeceğim" "G.Saray için her şeyimi feda edeceğim" 19:37
Tottenham'da Bentancur için flaş karar! Tottenham'da Bentancur için flaş karar! 19:25
Athletic Bilbao'dan Filistin'e destek! "Soykırımı durdurun" Athletic Bilbao'dan Filistin'e destek! "Soykırımı durdurun" 19:19
Daha Eski
Anadolu Efes-Hapoel Tel Aviv | CANLI Anadolu Efes-Hapoel Tel Aviv | CANLI 19:10
Tekke'den Olaigbe açıklaması! Tekke'den Olaigbe açıklaması! 18:35
Antalyaspor-Çaykur Rizespor | CANLI Antalyaspor-Çaykur Rizespor | CANLI 18:13
Zalgiris-F.Bahçe Beko | CANLI Zalgiris-F.Bahçe Beko | CANLI 18:09
Trabzonspor-Kayserispor | CANLI Trabzonspor-Kayserispor | CANLI 17:32
Trabzonspor'un ilk 11'i belli oldu! Trabzonspor'un ilk 11'i belli oldu! 17:24