Boluspor 1-3 Esenler Erokspor (MAÇ SONUCU ÖZET)

1'inci Lig'in 9'uncu hafta mücadelesinde Boluspor, kendi sahasında ağırladığı Esenler Erokspor'a 3-1 mağlup oldu.
8'inci dakikasında Boluspor öne geçti. Esenler Erokspor defansının hatasını iyi değerlendiren Florent Hasani, kaleciyle karşı karşıya kaldığı pozisyonda topu filelere gönderdi: 1-0.
31'inci dakikada Eseneler Erokspor, beraberliği yakaladı. Orta alandan hızlı çıkan Amilton'un pasında topla buluşan Hayrullah Bilazer golünü attı: 1-1.
42'nci dakikada Esenler Erokspor'da rakibine sert müdahalede bulunan Kanga, ikinci sarı karttan, kırmızı kartla oyun dışında kaldı.
68'inci dakikada Esenler Erokspor penaltı kazandı. Kayode'nin yerde kalması sonrası kazanılan atışı James Jack kullandı. Kaleci Orkun Özdemir ilk şutu kurtarsa da dönen topu Jack tamamladı: 1-2.
78'inci dakikada Boluspor savunmasının pas hatasında araya giren James Jack, topu ağlara gönderdi: 1-3.
Karşılaşma Esenler Erokspor'un 3-1'lik galibiyeti ile sona erdi.