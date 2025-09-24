CANLI SKOR ANA SAYFA
Haberler TFF 1.Lig Bandırmaspor - Manisa FK maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Trendyol 1. Lig

Bandırmaspor - Manisa FK maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Trendyol 1. Lig

Trendyol 1. Lig 2025-2026 sezonu, 7. hafta maçında Erzurumspor FK ile Sivasspor karşılaşacak. Ligdeki iddiasını sürdürmek isteyen iki takım da galibiyet hedefiyle sahaya çıkacak. Peki, Bandırmaspor - Manisa FK maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda yayınlanacak?

TFF 1.Lig Haberleri Giriş Tarihi: 24 Eylül 2025 Çarşamba 09:42 Güncelleme Tarihi: 24 Eylül 2025 Çarşamba 09:44
Bandırmaspor - Manisa FK maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Trendyol 1. Lig

Bandırmaspor - Manisa FK maçını canlı takip etmek için tıklayın...

Trendyol 1. Lig'de 2025-2026 sezonu heyecanı devam ediyor. Sezonun 7. hafta maçında Bandırmaspor, evinde Manisa FK'yı ağırlayacak. Bandırma 17 Eylül Stadyumu'nda oynanacak karşılaşmada Raşit Yorgancılar düdük çalacak. Maçın yayın saati, canlı yayın kanalı ve muhtemel 11'leri, futbolseverler tarafından merak ediliyor. Peki Bandırmaspor - Manisa FK maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

BANDIRMASPOR - MANİSA FK MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

Bandırmaspor - Manisa FK maçı 24 Eylül Çarşamba günü saat 14.30'da başlayacak. Karşılaşma TRT Spor ekranlarından canlı yayınlanacak.

