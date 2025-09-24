Bandırmaspor - Manisa FK maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Trendyol 1. Lig

Son dakika spor haberlerinden haberdar olmak için Google News fotomac.com.tr 'ye abone olun.

Trendyol 1. Lig'de 2025-2026 sezonu heyecanı devam ediyor. Sezonun 7. hafta maçında Bandırmaspor, evinde Manisa FK'yı ağırlayacak. Bandırma 17 Eylül Stadyumu'nda oynanacak karşılaşmada Raşit Yorgancılar düdük çalacak. Maçın yayın saati, canlı yayın kanalı ve muhtemel 11'leri, futbolseverler tarafından merak ediliyor. Peki Bandırmaspor - Manisa FK maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

BANDIRMASPOR - MANİSA FK MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

Bandırmaspor - Manisa FK maçı 24 Eylül Çarşamba günü saat 14.30'da başlayacak. Karşılaşma TRT Spor ekranlarından canlı yayınlanacak.