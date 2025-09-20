Manisa FK 3-4 Esenler Erokspor (MAÇ SONUCU-ÖZET)

Trendyol 1. Lig'in 6. haftasında Manisa FK ile Esenler Erokspor karşı karşıya geldi.
Gol düellosuna sahne olan mücadelede konuk takım, rakibini 4-3 yenerek 3 puanın sahibi oldu.
Esenler Erokspor'a galibiyeti getiren golleri 22. dakikada Guelor Kanga (p), 61 ile 75. dakikalarda Olarenwaju Kayode ve 90+3. dakikada Hamza Catakovic kaydetti. Manisa FK'nın 16. dakikada Burak Süleyman, 18. dakikada Yusuf Talum ve 55. dakikada Yassine Benrahou (p) ile bulduğu goller mağlubiyete engel olamadı.
Esenler Erokspor bu sonuçla puanını 13'e yükseltirken, bu sezonki 3. yenilgisini alan Manisa FK 5 puanda kaldı.