CANLI SKOR ANA SAYFA
  1. FOTOMAÇ TV
    1. Beşiktaş
    2. Fenerbahçe
    3. Galatasaray
    4. Trabzonspor
    5. Futbol
    6. Basketbol
    7. Ziraat Türkiye Kupası
    8. DİZİ
    9. Diğer Sporlar
  2. TV YAYINLARI
    1. A Haber
    2. A Spor
    3. A News
    4. ATV
    5. A2TV
    6. Apara
  3. RADYO YAYINLARI
    1. A Haber Radyo
    2. A Spor Radyo
    3. A News Radio
    4. Radyo Turkuvaz
    5. Turkuvaz Romantik
    6. Turkuvaz Efsane
    7. Vav Radyo
    8. Radyo Soft
    9. Radyo Energy
    10. Turkuvaz Anadolu
  1. GALERİ
  2. Son Eklenenler
  3. Beşiktaş
  4. Fenerbahçe
  5. Galatasaray
  6. Trabzonspor
  7. Futbol
  8. Basketbol
  9. Genel
Ziraat Türkiye Kupası
Haberler TFF 1.Lig Manisa FK 3-4 Esenler Erokspor (MAÇ SONUCU-ÖZET)

Manisa FK 3-4 Esenler Erokspor (MAÇ SONUCU-ÖZET)

Trendyol 1. Lig'in 6. haftasında Esenler Erokspor, deplasmanda Manisa FK'yı uzatma dakikalarında attığı golle 4-3 yenereke haftayı 3 puanla kapattı.

TFF 1.Lig Haberleri Giriş Tarihi: 20 Eylül 2025 Cumartesi 21:14
Son dakika spor haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
Manisa FK 3-4 Esenler Erokspor (MAÇ SONUCU-ÖZET)

Trendyol 1. Lig'in 6. haftasında Manisa FK ile Esenler Erokspor karşı karşıya geldi.

Gol düellosuna sahne olan mücadelede konuk takım, rakibini 4-3 yenerek 3 puanın sahibi oldu.

Esenler Erokspor'a galibiyeti getiren golleri 22. dakikada Guelor Kanga (p), 61 ile 75. dakikalarda Olarenwaju Kayode ve 90+3. dakikada Hamza Catakovic kaydetti. Manisa FK'nın 16. dakikada Burak Süleyman, 18. dakikada Yusuf Talum ve 55. dakikada Yassine Benrahou (p) ile bulduğu goller mağlubiyete engel olamadı.

Esenler Erokspor bu sonuçla puanını 13'e yükseltirken, bu sezonki 3. yenilgisini alan Manisa FK 5 puanda kaldı.

Ali Koç kongrede konuşturulmadı
G.Saray'dan sürpriz transfer hamlesi! Yedek golcü...
DİĞER
Juventus efsanesinden Kenan Yıldız vurgusu! "Kenan Yıldız bir yabancı olmasına rağmen..."
Başkan Erdoğan'dan ABD'de iki kritik temas! BM'de konuşacak Trump ile buluşacak
Tekke: Hem iyi oyun hem de galibiyet beklentim var!
Gençlerbirliği galibiyetle tanıştı!
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
1
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Tarih yazdık Tarih yazdık 20:27
R. Madrid Espanyol'a şans tanımadı! R. Madrid Espanyol'a şans tanımadı! 19:37
Tekke: Hem iyi oyun hem de galibiyet beklentim var! Tekke: Hem iyi oyun hem de galibiyet beklentim var! 19:29
Ali Koç kongrede konuşturulmadı Ali Koç kongrede konuşturulmadı 19:22
Gençlerbirliği galibiyetle tanıştı! Gençlerbirliği galibiyetle tanıştı! 18:57
Kane yıldızlaştı Bayern kazandı Kane yıldızlaştı Bayern kazandı 18:32
Daha Eski
Keçiörengücü evinde 3 puanı kaptı! Keçiörengücü evinde 3 puanı kaptı! 18:22
Antalyaspor - Kayserispor | CANLI Antalyaspor - Kayserispor | CANLI 18:16
Fenerbahçe Kongresi’nde o yetkiye ret! Fenerbahçe Kongresi’nde o yetkiye ret! 18:04
Trabzonspor-Gaziantep FK | CANLI Trabzonspor-Gaziantep FK | CANLI 18:00
Vanspor ile Sivasspor yenişemedi Vanspor ile Sivasspor yenişemedi 17:54
Trabzonspor'un 11'i belli oldu! Trabzonspor'un 11'i belli oldu! 17:50