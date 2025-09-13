CANLI SKOR ANA SAYFA
Ziraat Türkiye Kupası
Haberler TFF 1.Lig Çorum FK-Van Spor FK maçı canlı izle | Arça Çorum FK-İmaj Altyapı Van Spor FK maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

Çorum FK-Van Spor FK maçı canlı izle | Arça Çorum FK-İmaj Altyapı Van Spor FK maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

Trendyol 1. Lig 2025-2026 sezonu 5. haftasında Arça Çorum FK ile İmaj Altyapı Van Spor FK karşı karşıya gelecek. İki takımda kritik karşılaşmada kazanan taraf olmak istiyor. Heyecan dolu karşılaşma öncesi futbolseverler, "Çorum FK-Van Spor FK maçı canlı izle" konusunu araştırmayı sürdürüyor. Peki, Arça Çorum FK-İmaj Altyapı Van Spor FK maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

TFF 1.Lig Haberleri Giriş Tarihi: 13 Eylül 2025 Cumartesi 10:59
Son dakika spor haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
Çorum FK-Van Spor FK maçı canlı izle | Arça Çorum FK-İmaj Altyapı Van Spor FK maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

Çorum FK-Van Spor FK maçını canlı takip etmek için tıklayınız...

Trendyol 1. Lig 2025-2026 sezonunun 5. haftasında futbolseverleri keyifli bir mücadele bekliyor. Çorum FK sahasında Van Spor FK'yı ağırlayacak. Sezona 3 puan alarak devam etmeyi amaçlayan iki takım da kritik karşılaşmada hata yapmak istemiyor. Futbolseverler ise "Çorum FK-Van Spor FK maçı canlı izle" konusunu araştırmaya devam ediyor. Peki, Arça Çorum FK-İmaj Altyapı Van Spor FK maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

ÇORUM FK-VAN SPOR FK MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Trendyol 1. Lig 2025-2026 sezonu 5. haftasında oynanacak Arça Çorum FK-İmaj Altyapı Van Spor FK maçı 13 Eylül Cumartesi günü saat 19.00'da başlayacak.

ÇORUM FK-VAN SPOR FK MAÇI HANGİ KANALDA?

Çorum Şehir Stadyumu'nda oynanacak Arça Çorum FK-İmaj Altyapı Van Spor FK maçı beIN Sports MAX 1 Tabii ve TRT Spor ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.

ÇORUM FK-VAN SPOR FK MAÇI CANLI İZLE

ASpor CANLI YAYIN

Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
6
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
