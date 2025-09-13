Çorum FK-Van Spor FK maçı canlı izle | Arça Çorum FK-İmaj Altyapı Van Spor FK maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

Çorum FK-Van Spor FK maçını canlı takip etmek için tıklayınız...
Trendyol 1. Lig 2025-2026 sezonunun 5. haftasında futbolseverleri keyifli bir mücadele bekliyor. Çorum FK sahasında Van Spor FK'yı ağırlayacak. Sezona 3 puan alarak devam etmeyi amaçlayan iki takım da kritik karşılaşmada hata yapmak istemiyor. Futbolseverler ise "Çorum FK-Van Spor FK maçı canlı izle" konusunu araştırmaya devam ediyor. Peki, Arça Çorum FK-İmaj Altyapı Van Spor FK maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?
ÇORUM FK-VAN SPOR FK MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?
Trendyol 1. Lig 2025-2026 sezonu 5. haftasında oynanacak Arça Çorum FK-İmaj Altyapı Van Spor FK maçı 13 Eylül Cumartesi günü saat 19.00'da başlayacak.
ÇORUM FK-VAN SPOR FK MAÇI HANGİ KANALDA?
Çorum Şehir Stadyumu'nda oynanacak Arça Çorum FK-İmaj Altyapı Van Spor FK maçı beIN Sports MAX 1 Tabii ve TRT Spor ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.
ÇORUM FK-VAN SPOR FK MAÇI CANLI İZLE