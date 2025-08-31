Serik Spor 2-4 Bodrum FK | MAÇ SONUCU - ÖZET

Son dakika spor haberlerinden haberdar olmak için Google News fotomac.com.tr 'ye abone olun.

Trendyol 1. Lig'in 4. haftasında Serik Spor, sahasında karşılaştığı Bodrum FK'ya 4-2 mağlup oldu.

MAÇTAN DAKİKALAR

12. dakikada Bodrum FK'nın kazandığı penaltı sonrası topun başına geçen Fredy, kaleciyle meşin yuvarlağı ayrı köşelere gönderdi. 0-1

25. dakikada Bodrum FK'nın VAR'dan gelen uyarı sonrası bir kez daha kazandığı penaltıda yine topun başına Fredy geçti. Bu oyuncunun şutunda top ağlarla buluştu. 0-2

57. dakikada ceza sahası sol çaprazdan Ali Hebeşoğlu'nun pasında ön direkte Seferi topu filelere yolladı. 0-3

61. dakikada sağ kanattan kullanılan serbest vuruşta Gotsuk'un kafa vuruşunda top savunmadan Ali Aytemur'un eline çarpınca hakem penaltı noktasını gösterdi.

63. dakikada penaltıyı kullanan Marcos Silva, topu ağlarla buluşturdu. 1-3

68. dakikada kontratağa Bodrum FK'da Dimitrov, hızla ceza sahasına girip kaleci İbrahim'i de geçerek topu boş kaleye yolladı. 1-4

72. dakikada Martnov'un ortasında arka direkte Erhan'ın şutunda top savunmaya da çarparak ağlara gitti. 2-4