Ziraat Türkiye Kupası
Bandırmaspor - Adana Demirspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Trendyol 1. Lig

Bandırmaspor - Adana Demirspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Trendyol 1. Lig

Trendyol 1. Lig 2025-2026 sezonu, Bandırmaspor ile Adana Demirspor mücadelesiyle devam ediyor. Bandırma 17 Eylül Stadyumu’nda oynanacak karşılaşmada, iddialı bir sezon hedefleyen iki takım da galibiyet hedefiyle sahaya çıkacak. Peki, Bandırmaspor - Adana Demirspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda yayınlanacak?

TFF 1.Lig Haberleri Giriş Tarihi: 23 Ağustos 2025 Cumartesi 09:34 Güncelleme Tarihi: 23 Ağustos 2025 Cumartesi 09:35
Bandırmaspor - Adana Demirspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Trendyol 1. Lig

Bandırmaspor - Adana Demirspor maçını canlı takip etmek için tıklayın...

Trendyol 1. Lig'de 2025-2026 sezonu heyecanı sürüyor. Sezonun 3. haftasında maçında Bandırmaspor, evinde Adana Demirspor'u ağırlayacak. Karşılaşmada Oğuzhan Gökçen düdük çalacak. Maçın yayın saati, canlı yayın kanalı ve muhtemel 11'leri, futbolseverler tarafından merak ediliyor. Peki Bandırmaspor - Adana Demirspormaçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

BANDIRMASPOR - ADANA DEMİRSPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

Bandırmaspor - Adana Demirspor maçı 23 Ağustos Cumartesi günü saat 16.30'da başlayacak. Karşılaşma TRT Spor ekranlarından canlı yayınlanacak.

👉BANDIRMASPOR - ADANA DEMİRSPOR MAÇI CANLI İZLE👈

ASpor CANLI YAYIN

