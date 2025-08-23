Bandırmaspor - Adana Demirspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Trendyol 1. Lig

Son dakika spor haberlerinden haberdar olmak için Google News fotomac.com.tr 'ye abone olun.

Trendyol 1. Lig'de 2025-2026 sezonu heyecanı sürüyor. Sezonun 3. haftasında maçında Bandırmaspor, evinde Adana Demirspor'u ağırlayacak. Karşılaşmada Oğuzhan Gökçen düdük çalacak. Maçın yayın saati, canlı yayın kanalı ve muhtemel 11'leri, futbolseverler tarafından merak ediliyor. Peki Bandırmaspor - Adana Demirspormaçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

BANDIRMASPOR - ADANA DEMİRSPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

Bandırmaspor - Adana Demirspor maçı 23 Ağustos Cumartesi günü saat 16.30'da başlayacak. Karşılaşma TRT Spor ekranlarından canlı yayınlanacak.

