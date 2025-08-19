Amed’e Dadaş şoku

Trendyol 1. Lig'de ikinci haftanın kapanış maçında Amed Sportif, sahasında Erzurumspor'u konuk etti. Mücadeleye hızlı başlayan Dadaşlar, 8. dakikada Mustafa Feattahoğlu'nun attığı golle 1-0 öne geçti. Ev sahibi ekip bu gole 10'da Dia Saba ile yanıt verdi ve ilk yarı 1-1 eşitlikle bitti.
İLK PUANINI ALDI
Amed Sportif, 58'inci dakikada Oktay'ın pasında Fernando'nun golüyle 2-1 öne geçti. Mücadelenin 87'inci dakikasında Erzurumspor kazandığı penaltıyı Eren Tozlu ile gole çevirdi. Mücadele 2-2 berabere bitti. Amed Sportif ilk puanını alırken, Dadaşlar puanını 4'e yükseltti.
EMRAH BAŞSAN AMEDSPOR'DA
Trendyol 1. Lig ekibi Amed Sportif Faaliyetler, geçtiğimiz sezon Sivasspor forması giyen Emrah Başsan ile 1 yıllık sözleşme imzaladı. 30 yaşındaki deneyimli futbolcu kariyerinde Antalyaspor, Galatasaray ve Çaykur Rizespor gibi önemli kulüplerin formasını giymişti.