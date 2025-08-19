CANLI SKOR ANA SAYFA
  1. FOTOMAÇ TV
    1. Beşiktaş
    2. Fenerbahçe
    3. Galatasaray
    4. Trabzonspor
    5. Futbol
    6. Basketbol
    7. Ziraat Türkiye Kupası
    8. DİZİ
    9. Diğer Sporlar
  2. TV YAYINLARI
    1. A Haber
    2. A Spor
    3. A News
    4. ATV
    5. A2TV
    6. Apara
  3. RADYO YAYINLARI
    1. A Haber Radyo
    2. A Spor Radyo
    3. A News Radio
    4. Radyo Turkuvaz
    5. Turkuvaz Romantik
    6. Turkuvaz Efsane
    7. Vav Radyo
    8. Radyo Soft
    9. Radyo Energy
    10. Turkuvaz Anadolu
  1. GALERİ
  2. Son Eklenenler
  3. Beşiktaş
  4. Fenerbahçe
  5. Galatasaray
  6. Trabzonspor
  7. Futbol
  8. Basketbol
  9. Genel
Ziraat Türkiye Kupası
Haberler TFF 1.Lig Amed’e Dadaş şoku

Amed’e Dadaş şoku

Sahasında Erzurumspor karşısında 8’de Mustafa’nın attığı golle geriye düşen Amed Sportif; Dia Saba ve Fernando’nun sayılarıyla 2-1’i yakalasa da Eren Tozlu’nun penaltısıyla şok yaşadı

TFF 1.Lig Haberleri Giriş Tarihi: 19 Ağustos 2025 Salı 06:50
Son dakika spor haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
Amed’e Dadaş şoku

Trendyol 1. Lig'de ikinci haftanın kapanış maçında Amed Sportif, sahasında Erzurumspor'u konuk etti. Mücadeleye hızlı başlayan Dadaşlar, 8. dakikada Mustafa Feattahoğlu'nun attığı golle 1-0 öne geçti. Ev sahibi ekip bu gole 10'da Dia Saba ile yanıt verdi ve ilk yarı 1-1 eşitlikle bitti.

İLK PUANINI ALDI

Amed Sportif, 58'inci dakikada Oktay'ın pasında Fernando'nun golüyle 2-1 öne geçti. Mücadelenin 87'inci dakikasında Erzurumspor kazandığı penaltıyı Eren Tozlu ile gole çevirdi. Mücadele 2-2 berabere bitti. Amed Sportif ilk puanını alırken, Dadaşlar puanını 4'e yükseltti.

EMRAH BAŞSAN AMEDSPOR'DA

Trendyol 1. Lig ekibi Amed Sportif Faaliyetler, geçtiğimiz sezon Sivasspor forması giyen Emrah Başsan ile 1 yıllık sözleşme imzaladı. 30 yaşındaki deneyimli futbolcu kariyerinde Antalyaspor, Galatasaray ve Çaykur Rizespor gibi önemli kulüplerin formasını giymişti.

F.Bahçe’den Nene için tarihi teklif!
G.Saray'dan yıldız kaleciye dev teklif!
DİĞER
Galatasaray'ın eski yıldızı listeye damga vurdu: Premier Lig tarihinin en iyi 30 futbolcusu belli oldu!
Trump Beyaz Saray'da Zelenskiy ile bir araya geldi: "Her şey iyi giderse üçlü toplantı olacak"
G.Saray'dan istedikleri rakam ortaya çıktı!
F.Bahçe'den Bissouma hamlesi! G.Saray...
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Fırtına'nın transferi imza için geliyor! Fırtına'nın transferi imza için geliyor! 01:21
Tekke: Bu sabah birisi gelecek Tekke: Bu sabah birisi gelecek 01:20
G.Saray'dan yıldız kaleciye dev teklif! G.Saray'dan yıldız kaleciye dev teklif! 01:20
Fırtına lige 2'de 2'yle başladı! Fırtına lige 2'de 2'yle başladı! 01:20
F.Bahçe'den Bissouma hamlesi! G.Saray... F.Bahçe'den Bissouma hamlesi! G.Saray... 01:20
Tekke: Zubkov ciddi bir... Tekke: Zubkov ciddi bir... 01:20
Daha Eski
G.Saray'dan istedikleri rakam ortaya çıktı! G.Saray'dan istedikleri rakam ortaya çıktı! 01:20
Beşiktaş, Sancho ile anlaştı! İşte alacağı maaş Beşiktaş, Sancho ile anlaştı! İşte alacağı maaş 01:20
F.Bahçe'den Alvarez hamlesi! F.Bahçe'den Alvarez hamlesi! 01:20
G.Saray'da Lucumi gelişmesi! G.Saray'da Lucumi gelişmesi! 01:20
Birmingham'dan Beşiktaş'ın yıldızına kanca! Birmingham'dan Beşiktaş'ın yıldızına kanca! 01:20
Montella'dan gündem olan Osimhen sözleri! Montella'dan gündem olan Osimhen sözleri! 01:20