Sivasspor-Bodrum FK maçı canlı izle | Özbelsan Sivasspor-Sipay Bodrum FK maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

Trendyol 1. Lig 2025-2026 sezonunun ikinci haftasında futbolseverleri keyifli bir mücadele bekliyor. Sivasspor, sahasında Bodrum FK'yı ağırlayacak. Sezona mağlubiyetle başlayan Sivas ekibi, taraftarı önünde ilk zaferini elde ederek puanını 3'e çıkarmanın peşinde. Öte yandan, ilk hafta sahadan beraberlikle ayrılan Bodrum temsilcisi, zorlu deplasmandan galibiyet çıkararak lige hızlı bir giriş yapmayı hedefliyor. Peki, Özbelsan Sivasspor-Sipay Bodrum FK maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

SİVASSPOR-BODRUM FK MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Trendyol 1. Lig 2025-2026 sezonu 2. haftasında oynanacak Özbelsan Sivasspor-Sipay Bodrum FK maçı 17 Ağustos Pazar günü saat 19.00'da başlayacak.

SİVASSPOR-BODRUM FK MAÇI HANGİ KANALDA?

BG Grup 4 Eylül Stadyumu'nda oynanacak Özbelsan Sivasspor-Sipay Bodrum FK maçı beIN Sports MAX 1, Tabii ve TRT Spor ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.

