Ziraat Türkiye Kupası
Sivasspor-Bodrum FK maçı canlı izle | Özbelsan Sivasspor-Sipay Bodrum FK maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

Sivasspor-Bodrum FK maçı canlı izle | Özbelsan Sivasspor-Sipay Bodrum FK maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

Trendyol 1. Lig 2025-2026 sezonu 2. haftasında Özbelsan Sivasspor ile Sipay Bodrum FK karşı karşıya gelecek. İlk hafta karşılaşmasını kaybeden Sivas temsilcisi, sahasında ilk galibiyetini almayı amaçlıyor. Yeni sezona beraberlikle başlayan Bodrum ekibi ise zorlu deplasmanda 3 puan almanın hesaplarını yapıyor. Heyecan dolu karşılaşma öncesi futbolseverler, "Sivasspor-Bodrum FK maçı canlı izle" konusunu araştırmayı sürdürüyor. Peki, Özbelsan Sivasspor-Sipay Bodrum FK maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

TFF 1.Lig Haberleri Giriş Tarihi: 17 Ağustos 2025 Pazar 13:05 Güncelleme Tarihi: 17 Ağustos 2025 Pazar 13:09
Sivasspor-Bodrum FK maçı canlı izle | Özbelsan Sivasspor-Sipay Bodrum FK maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

Sivasspor-Bodrum FK maçını canlı takip etmek için tıklayınız...

Trendyol 1. Lig 2025-2026 sezonunun ikinci haftasında futbolseverleri keyifli bir mücadele bekliyor. Sivasspor, sahasında Bodrum FK'yı ağırlayacak. Sezona mağlubiyetle başlayan Sivas ekibi, taraftarı önünde ilk zaferini elde ederek puanını 3'e çıkarmanın peşinde. Öte yandan, ilk hafta sahadan beraberlikle ayrılan Bodrum temsilcisi, zorlu deplasmandan galibiyet çıkararak lige hızlı bir giriş yapmayı hedefliyor. Peki, Özbelsan Sivasspor-Sipay Bodrum FK maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

SİVASSPOR-BODRUM FK MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Trendyol 1. Lig 2025-2026 sezonu 2. haftasında oynanacak Özbelsan Sivasspor-Sipay Bodrum FK maçı 17 Ağustos Pazar günü saat 19.00'da başlayacak.

SİVASSPOR-BODRUM FK MAÇI HANGİ KANALDA?

BG Grup 4 Eylül Stadyumu'nda oynanacak Özbelsan Sivasspor-Sipay Bodrum FK maçı beIN Sports MAX 1, Tabii ve TRT Spor ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.

SİVASSPOR-BODRUM FK MAÇI CANLI İZLE

ASpor CANLI YAYIN

