Ümraniyespor - Manisa FK maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Trendyol 1. Lig

Ümraniyespor - Manisa FK maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Trendyol 1. Lig

Trendyol 1. Lig 2025-2026 sezonu, Ümraniyespor ile Manisa FK mücadelesiyle başlıyor. Ümraniye Belediyesi Şehir Stadyumu’nda oynanacak karşılaşmada, iddialı bir başlangıç hedefleyen iki takım da galibiyet hedefiyle sahaya çıkacak. Peki, Ümraniyespor - Manisa FK maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda yayınlanacak?

TFF 1.Lig Haberleri Giriş Tarihi: 08 Ağustos 2025 Cuma 11:47
Ümraniyespor - Manisa FK maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Trendyol 1. Lig

Ümraniyespor - Manisa FK maçını canlı takip etmek için tıklayın...

Trendyol 1. Lig'de 2025-2026 sezonu heyecanı başlıyor. Sezonun açılış maçında Ümraniyespor, evinde Manisa FK'yı ağırlayacak. İstanbul'da Ümraniye Belediyesi Şehir Stadyumu'nda oynanacak karşılaşmada Muhammet Ali Meteoğlu düdük çalacak. Maçın yayın saati, canlı yayın kanalı ve muhtemel 11'leri, futbolseverler tarafından merak ediliyor. Peki Ümraniyespor - Manisa FK maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

ÜMRANİYESPOR - MANİSA FK MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

Ümraniyespor - Manisa FK maçı 8 Ağustos Cuma günü saat 21.30'da başlayacak. Karşılaşma beIN Sports 2 ekranlarından canlı yayınlanacak.

