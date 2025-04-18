Trendyol 1. Lig'in 35. haftasında Pazar günü deplasmanda Esenler Erokspor'u yenmesi halinde 16 yıl sonra Süper Lig'e yükselecek olan Kocaelispor'da şehir geri sayımda. 16 yıl sonra Süper Lig hayaline kavuşacak olan Kocaelispor'un şampiyonluk kutlamalarının derecesini hayal bile edemediğini ve duyduğu heyecanı vurgulayan teknik direktör İsmet Taşdemir, "Herkesin şampiyonluk ve play-off mücadelesi verdiği zamanda, son 4 haftaya avantajlı girmek gerçekten çok önemli. Bunu da oyuncu kardeşlerim çok iyi bir şekilde başardılar. Kutlamaları hayal edemiyorum. Bunu bütün samimiyetimle söylüyorum çünkü çok ateşli ve çok fanatik, inanılmaz derecede camialarına bağlı bir taraftar grubu var ve hayran oluyorum" dedi.