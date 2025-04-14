Adanaspor 0-3 Erzurumspor FK | MAÇ SONUCU-ÖZET (Trendyol 1. Lig)

Trendyol 1. Lig'in 34. haftasında Adanaspor, sahasında Erzurumspor FK'ya 3-0 mağlup oldu.

Konuk ekibin golleri dakika 18'de Tonio Teklic'den, dakika 61 ve 86'da Eren Tozlu'dan geldi.

Ev sahibi takımda Oğuzhan Matur, 81. dakikada gördüğü kırmızı kart ile takımını 10 kişi bıraktı.

Erzurumspor, ligde 2 maç sonra ilk kez kazanırken Adanaspor'un mağlubiyet serisi 6 maça yükseldi.

KÜME DÜŞMEK ÜZERE

Adanaspor, 1. Lig'de son 4 haftaya düşme hattının üstündeki takım olan Ankaragücü'nün 12 puan gerisinde girdi.

MKE Ankaragücü'nün kalan 4 haftada 1 puan alması ya da Adanaspor'un 4 maçta 1 puan dahi kaybetmesi durumunda turuncu beyazlılar küme düşecek.