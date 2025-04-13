Ahlatcı Çorum FK-Manisa FK maçı ne zaman? Saat kaçta, hangi kanalda canlı yayınlanacak? | Trendyol 1. Lig

Ahlatcı Çorum FK-Manisa FK maçını canlı takip etmek için tıklayın...

Trendyol 1. Lig'de heyecan sürüyor. 34. hafta maçında Ahlatcı Çorum FK ile Manisa FK kozlarını paylaşacak. Maç ile ilgili tüm detaylar merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Ahlatcı Çorum FK-Manisa FK maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

AHLATCI ÇORUM FK-MANİSA FK MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Ahlatcı Çorum FK-Manisa FK maçı 13 Nisan Pazar günü saat 19.00'da oynanacak. Müsabaka beIN Sports MAX 2 ve Tabii Spor 6 ekranlarından canlı yayınlanacak.

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