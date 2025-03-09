Adanaspor-Solwie Energy Fatih Karagümrük maçı ne zaman? Saat kaçta, hangi kanalda canlı yayınlanacak? | Trendyol 1. Lig

Adanaspor-Solwie Energy Fatih Karagümrük maçını canlı takip etmek için tıklayın...

Trendyol 1. Lig'de heyecan sürüyor. 29. hafta maçında Adanaspor ile Solwie Energy Fatih Karagümrük kozlarını paylaşacak. Maç ile ilgili tüm detaylar merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Adanaspor-Solwie Energy Fatih Karagümrük maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

ADANASPOR-SOLWIE ENERGY FATİH KARAGÜMRÜK MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

Adanaspor-Solwie Energy Fatih Karagümrük maçı 9 Mart Pazar günü saat 16.00'da oynanacak. Müsabaka beIN Sports MAX 1, Tabii ve TRT Spor ekranlarından canlı yayınlanacak.

ADANASPOR-FATİH KARAGÜMRÜK MAÇI CANLI İZLE

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