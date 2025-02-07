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Haberler TFF 1.Lig Gençlerbirliği - Esenler Erokspor CANLI | Gençlerbirliği - Esenler Erokspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? (Trendyol 1. Lig)

Gençlerbirliği - Esenler Erokspor CANLI | Gençlerbirliği - Esenler Erokspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? (Trendyol 1. Lig)

Trendyol 1. Lig'in 23. haftasında Gençlerbirliği ile Esenler Erokspor karşı karşıya gelecek. Süper Lig'e çıkmak için mücadele eden Ankara temsilcisi, kümede kalmak isteyen rakibi karşısında hata yapmak istemiyor. 36 puanla 4. sırada yer alan Gençlerbirliği, İstanbul ekibine karşı iç saha avantajını kullanmayı amaçlıyor. 30 puanla 14. sırada bulunan Esenler Erokspor ise zorlu deplasmanda puan ya da puanlar almanın hesabını yapıyor. Kritik karşılaşma öncesi Ankara'ya gelen deplasman takımı, mücadeleyi kazanarak üst sıralara çıkmayı hedefliyor. Peki, Gençlerbirliği - Esenler Erokspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? İşte detaylar...

TFF 1.Lig Haberleri Giriş Tarihi: 07 Şubat 2025 Cuma 12:00 Güncelleme Tarihi: 07 Şubat 2025 Cuma 12:10
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Gençlerbirliği - Esenler Erokspor CANLI | Gençlerbirliği - Esenler Erokspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? (Trendyol 1. Lig)

Gençlerbirliği - Esenler Erokspor maçını canlı takip etmek için tıklayınız...

Trendyol 1. Lig'in 23. haftasında Gençlerbirliği ile Esenler Erokspor karşı karşıya gelecek. Süper Lig'e çıkmak isteyen ve kümede kalma mücadelesi veren takımların mücadelesinde kimin kazanacağı merak ediliyor. Kritik karşılaşma öncesi hazırlıklarını tamamlayan Ankara ekibi, iç saha avatajını kullanarak 3 puanın sahibi olmayı amaçlıyor. 36 puanla 4. sırada yer alan Gençlerbirliği son 4 maçını da kazanarak dikkat çeken bir seri yakaladı. İstanbul temsilcisi ise 30 puanla 14. sırada bulunuyor. Üst sıralara tırmanmayı hedefleyen Esenler Erokspor, zorlu deplasmanda puan ya da puanlar almayı hedefliyor. Peki, Gençlerbirliği - Esenler Erokspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? Detaylar haberimizde...

GENÇLERBİRLİĞİ - ESENLER EROKSPOR MAÇI NE ZAMAN?

Trendyol 1. Lig'in 23. haftasında oynanacak Gençlerbirliği - Esenler Erokspor maçı 7 Şubat Cuma günü saat 20.00'de başlayacak.

GENÇLERBİRLİĞİ - ESENLER EROKSPOR MAÇI HANGİ KANALDA?

Eryaman Stadyumu'nda oynanacak Gençlerbirliği - Esenler Erokspor maçı beIN Sports 2, Tabii ve TRT Spor ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.

GENÇLERBİRLİĞİ - ESENLER EROKSPOR MAÇI CANLI İZLE

MAÇIN HAKEMİ AÇIKLANDI

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) tarafından yapılan açıklamaya göre, Gençlerbirliği - Esenler Erokspor maçının hakemi Oğuzhan Aksu oldu. Aksu'nun yardımcılıklarını Kadir Akıllı ve Baykal Tuna yapacak. Karşılaşmanın dördüncü hakemliğini ise Birkan Altındaş üstlenecek.

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