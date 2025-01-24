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Haberler TFF 1.Lig Central Hospital Ümraniyespor - Şanlıurfaspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | Trendyol 1. Lig

Central Hospital Ümraniyespor - Şanlıurfaspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | Trendyol 1. Lig

Trendyol 1. Lig'de 21. hafta maçında Central Hospital Ümraniyespor ile Şanlıurfaspor karşı karşıya gelecek. İki ekip de sahadan 3 puan alarak ayrılmak istiyor. Maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri futbolseverler tarafından merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Central Hospital Ümraniyespor - Şanlıurfaspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

TFF 1.Lig Haberleri Giriş Tarihi: 24 Ocak 2025 Cuma 12:23 Güncelleme Tarihi: 24 Ocak 2025 Cuma 12:40
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Central Hospital Ümraniyespor - Şanlıurfaspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | Trendyol 1. Lig

Central Hospital Ümraniyespor - Şanlıurfaspor maçını canlı takip etmek için tıklayınız...

Trendyol 1. Lig'de 21. hafta müsabakasında Central Hospital Ümraniyespor ile Şanlıurfaspor karşı karşıya gelecek. Maç ile ilgili tüm detaylar arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Central Hospital Ümraniyespor - Şanlıurfaspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

CENTRAL HOSPİTAL ÜMRANİYESPOR - ŞANLIURFASPOR MAÇI NE ZAMAN?

Central Hospital Ümraniyespor - Şanlıurfaspor maçı 24 Ocak Cuma günü saat 20.00'de başlayacak.

CENTRAL HOSPİTAL ÜMRANİYESPOR - ŞANLIURFASPOR MAÇI HANGİ KANALDA?

Trendyol 1. Lig'de oynanacak Central Hospital Ümraniyespor - Şanlıurfaspor maçı beIN Sports 2, Tabii ve TRT Spor ekranlarından canlı yayınlanacak.

ÜMRANİYESPOR - ŞANLIURFASPOR MAÇI CANLI İZLE

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