Central Hospital Ümraniyespor - Şanlıurfaspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | Trendyol 1. Lig

Central Hospital Ümraniyespor - Şanlıurfaspor maçını canlı takip etmek için tıklayınız...

Trendyol 1. Lig'de 21. hafta müsabakasında Central Hospital Ümraniyespor ile Şanlıurfaspor karşı karşıya gelecek. Maç ile ilgili tüm detaylar arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Central Hospital Ümraniyespor - Şanlıurfaspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

CENTRAL HOSPİTAL ÜMRANİYESPOR - ŞANLIURFASPOR MAÇI NE ZAMAN?

Central Hospital Ümraniyespor - Şanlıurfaspor maçı 24 Ocak Cuma günü saat 20.00'de başlayacak.

CENTRAL HOSPİTAL ÜMRANİYESPOR - ŞANLIURFASPOR MAÇI HANGİ KANALDA?

Trendyol 1. Lig'de oynanacak Central Hospital Ümraniyespor - Şanlıurfaspor maçı beIN Sports 2, Tabii ve TRT Spor ekranlarından canlı yayınlanacak.

ÜMRANİYESPOR - ŞANLIURFASPOR MAÇI CANLI İZLE